Долар втратив 4 копійки: курс валют на вечір 15 липня

17:55 15 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти дружно просіли: долар втратив 4 копійки на купівлі і на продажу, євро впав на 9 копійок в покупці і на 10 копійок в продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,30-27,32 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,30-32,33 грн/євро, торги по рублю - 0,3676-0,3680 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20-27,35 гривні. Євро купують по 32,05 гривні, продають по 32,39 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,22-27,30 гривні, євро - 32,05-32,30 гривні.