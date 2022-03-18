Долар пішов вгору: НБУ встановив курс на 18 червня

07:28 18 червня Київ, Україна

Долар подорожчав ще на 15 копійок, НБУ встановив курс на рівні 27,17 грн/$. Євро подешевшав на 33 копійки - його курс склав 32,44 грн/€.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.