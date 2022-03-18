Долар пішов вгору: НБУ встановив курс на 18 червня

Долар подорожчав ще на 15 копійок, НБУ встановив курс на рівні 27,17 грн/$. Євро подешевшав на 33 копійки - його курс склав 32,44 грн/€.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара росте другий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік. У свою чергу курс євро впав до мінімуму з серпня минулого року. Нижче курс був лише 30 серпня 2020 року - 32,42 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2717,12 гривні (+0,1437 грн);
- 100 євро - 3244,24 гривні (-0,3298 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 13 копійок - до 27,23 гривні за долар. Курс в покупці піднявся також на 13 копійок - до 27,21 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 36 копійок - до 32,49 гривні за євро.
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