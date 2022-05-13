Долар пішов вгору: курс валют на вечір 10 серпня

17:48 10 серпня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар зміцнив позиції, додавши 5 копійок на покупці і на продажу, євро залишився на місці.

Нагадаємо, 9 серпня торги завершилися в діапазоні 26,7400-26,7600 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,4515-31,4751 грн/євро, торги по рублю - 0,3640-0,3644 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,70-26,90 гривні. Євро купують по 31,30 гривні, продають по 31,65 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,81-26,95 гривні, євро - 31,30-31,55 гривні.