Долар пішов вгору: курс на міжбанку 13 липня

19:37 13 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар виріс на 2 копійки в покупці і на 2 копійки в продажу, євро просів на 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2850-27,3050 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3436-32,3646 грн/євро, торги по рублю - 0,3677-0,3681 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,17-27,35 гривні. Євро купують по 32,15 гривні, продають по 32,47 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,20-27,27 гривні, євро - 32,00-32,30 гривні.