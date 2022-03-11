Долар подорожчав на копійку

06:36 11 червень Київ, Україна

Різке зміцнення гривні на міжбанку і в Нацбанку зупинилося, сьогодні долар почав набирати силу.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2710,68 гривні (+0,0162 грн);



- 100 євро - 3298,90 гривні (-0,0358 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 2 копійки, до 27,12 гривні за долар, курс в покупці - до 27,10 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок, до 33,03 гривні за євро.