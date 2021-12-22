Долар подешевшав: курс валют на міжбанку 14 квітня

11:46 14 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку євро зріс на 4 копійки на купівлі і на продажу, долар втратив 5 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,0700-28,0900 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,4987-33,5226. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3643-0,3649.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,90-28,15 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,95-28,05 гривні, євро - 33,25-33,40 гривні.