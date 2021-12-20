Долар і євро злетіли вгору: курс валют на вечір 24 ​​березня

20:33 24 березень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку ціна на євро зросла на 12 копійок на купівлі і на 11 копійок на продажу, долар додав по 8 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8300-27,8500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8978-32,9214 грн/євро, торги по рублю - 0,3659-0,3663 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70-27,90 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,07 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,70-28,50 гривні, євро - 32,60-33,00 гривні.