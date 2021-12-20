Долар і євро зросли: курс валют на вечір 23 березня

20:22 23 березень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар піднявся на 13 копійок на купівлі і продажу, євро додав 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6600-27,6800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9236-32,9475 грн/євро, торги по рублю - 0,3668-0,3672 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,80 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,10 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,60-28,50 гривні, євро - 32,70-33,10 гривні.