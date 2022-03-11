Долар і євро пішли вгору: курс на вечір 15 червня

18:36 15 червня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар виріс на 12 копійок на купівлі і на продажу, євро додав 13 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9000-26,9200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,6323-32,6539 грн/євро, торги по рублю - 0,3736-0,3743 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85-27,05 гривні. Євро купують по 32,50 гривні, продають по 32,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,91-27,05 гривні, євро - 32,55-32,80 гривні.