Долар і євро пішли вниз: курс валют на 23 липня

11:05 23 липня Київ, Україна

Відкриття міжбанку ознаменувалося падінням валют: долар просів на 3 копійки на обох операціях, євро втратив 15 копійок на покупці і 14 копійок на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1500-27,1700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0750-32,0986. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3677-0,3683.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,09-27,25 гривні. Євро купують по 31,80 гривні, продають по 32,20 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,10-27,24 гривні, євро - 31,70-32,07 гривні.