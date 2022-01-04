Долар та євро синхронно пішли вгору: курс валют на вечір 4 січня

19:20 04 січень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар та євро виросли на 4 копійки на купівлі та продажу.

Нагадаємо, 30 грудня торги завершилися в діапазоні 27,3100-27,3300 грн/$, торги з євро завершилися в діапазоні 30,9558-30,9785 грн/євро, торги з рубля - 0,3655-0,3659 грн/руб .



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20-27,43 грн. Євро купують за 30,60 грн, продають по 31,00 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,30-27,45 грн, а євро по 30,65-30,81 грн.