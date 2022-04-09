Долар і євро синхронно подешевшали: курс валют на вечір 12 липня

17:54 12 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку курси долара і євро знизилися на 1 копійку в покупці і на 1 копійку в продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2900-27,3100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3713-32,3951 грн/євро, торги по рублю - 0,3663-0,3667 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,18-27,35 гривні. Євро купують по 32,10 гривні, продають по 32,48 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,20-27,30 гривні, євро - 32,18-32,35 гривні.