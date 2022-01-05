Долар та євро продовжили зростання: курс валют на вечір 5 січня

19:32 05 січень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар і євро продовжили зростання: долар додав 3 копійки, а євро 13 копійок на купівлі та продажу.

Нагадаємо, 4 січня торги завершилися в діапазоні 27,3950-27,4150 грн/$, торги з євро завершилися в діапазоні 30,9125-30,9350 грн/євро, торги з рубля - 0,3630-0,3634 грн/руб .



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,30-27,50 грн. Євро купують за 30,68 грн, продають по 31,09 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,45-27,60 грн, а євро по 30,80-31,00 грн.