Долар та євро продовжили зростання: курс валют на 13 січня

20:27 13 січень Київ, Україна

Закриття міжбанку ознаменувалося черговим зростанням валют: долар додав 12 копійок на продажу та купівлі, євро виріс на 17 копійок на купівлі та на 16 копійок на продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,67-27,90 грн. Євро купують по 31,45 грн, продають по 31,84 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,83-27,93 грн, а євро по 31,65-31,85 грн.