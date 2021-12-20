Долар і євро продовжують рости: курс валют на вечір 25 березня

21:12 25 березень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар подорожчав на 4 копійки на купівлі і на 2 копійки на продажу, євро додав 3 копійки в покупці і залишився на колишньому рівні в продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9400-27,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9803-33,0039 грн/євро, торги по рублю - 0,3665-0,3669 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,00 гривні. Євро купують по 32,78 гривні, продають по 33,14 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,80-28,70 гривні, євро - 32,80-33,10 гривні.