Долар і євро продовжують дешевшати

08:53 29 липня Київ, Україна

Згідно з офіційними даними Нацбанку, гривня продовжує зміцнювати свої позиції, долар і євро, відповідно, дешевшають.

Курс долара знизився на 4 коп.

Курс євро встановлений на рівні 31,70 грн/€. Він знизився на 8 коп.

Курси валют НБУ на 29 липня:

1 долар США - 26,86
1 євро - 31,70
1 польський злотий - 6,90
10 російських рублів - 3,65
1 швейцарський франк - 29,34
1 юань - 4,13