Долар і євро продовжують дешевшати

Згідно з офіційними даними Нацбанку, гривня продовжує зміцнювати свої позиції, долар і євро, відповідно, дешевшають.
Курс долара знизився на 4 коп.
Курс євро встановлений на рівні 31,70 грн/€. Він знизився на 8 коп.
Курси валют НБУ на 29 липня:
Курс долара знизився на 4 коп.
Курс євро встановлений на рівні 31,70 грн/€. Він знизився на 8 коп.
Курси валют НБУ на 29 липня:
1 долар США - 26,86
1 євро - 31,70
1 польський злотий - 6,90
10 російських рублів - 3,65
1 швейцарський франк - 29,34
1 юань - 4,13
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