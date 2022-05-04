Долар і євро пішли вгору: курс валют на вечір 2 серпня

19:29 02 серпня Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти зміцнили свої позиції: долар виріс на 4 копійки на купівлі і на продажу, євро набрав 5 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, 30 липня торги завершилися в діапазоні 26,7800-26,8000 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,8173-31,8410 грн/євро, торги по рублю - 0,3671-0,3675 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75-26,95 гривні. Євро купують по 31,65 гривні, продають по 32,00 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,90-27,00 гривні, євро - 31,66-31,83 гривні.