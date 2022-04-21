Долар і євро подорожчали: курс валют на 22 липня

11:59 22 липня Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар додав 1 копійку на купівлі і на продажу, євро аналогічно до долара виріс на 1 копійку на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2300-27,2500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0905-32,1141. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3672-0,3675.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12-27,30 гривні. Євро купують по 31,85 гривні, продають по 32,20 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,20-27,35 гривні, євро - 32,00-32,20 гривні.