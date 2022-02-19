Згідно з офіційним курсом Нацбанку, гривня в понеділок, 24 травня, незначно зміцнить свої позиції. Долар і євро дешевшають.
- 100 доларів США - 2745,72 гривні (-0,0093 грн);
- 100 євро - 3347,99 гривні (-0,0375 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 5 копійок - 27,44 гривні. Курс в покупці впав також на 5 копійок - до 27,42 гривні за долар. Євро в продажу опустився відразу на 12 копійок - 33,43 гривні за євро.
- 100 доларів США - 2745,72 гривні (-0,0093 грн);
- 100 євро - 3347,99 гривні (-0,0375 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 5 копійок - 27,44 гривні. Курс в покупці впав також на 5 копійок - до 27,42 гривні за долар. Євро в продажу опустився відразу на 12 копійок - 33,43 гривні за євро.
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