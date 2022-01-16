Долар дорожчає: курс валют на вечір 14 січня

19:45 14 січень Київ, Україна

Практично весь цей тиждень пройшов за негативним сценарієм для гривні, п'ятниця не стала винятком. Міжбанк знову закрився зростанням обох валют.

Долар виріс на 8 копійок на купівлі та у продажу, а євро виріс у купівлі та у продажу на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,05 грн. Євро купують за 31,70 грн, продають по 32,10 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 28,00-28,15 грн, а євро по 31,90-32,10 грн.