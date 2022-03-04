7 червня гривня продовжить своє зростання

Згідно з оприлюдненими даними Нацбанку, 7 червня долар продовжує своє незначне зниження, яке триває протягом семи робочих днів, також дешевшає і євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,14 гривні (-0,0486 грн);
- 100 євро - 3306,35 гривні (-0,1942 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 5 копійок, до 27,26 гривні за долар, курс в покупці - до 27,24 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 2 копійки, до 33,19 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,14 гривні (-0,0486 грн);
- 100 євро - 3306,35 гривні (-0,1942 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 5 копійок, до 27,26 гривні за долар, курс в покупці - до 27,24 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 2 копійки, до 33,19 гривні за євро.
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