26 липня євро різко впаде в ціні

19:26 23 липня Київ, Україна

У понеділок, 26 липня, гривня щодо долара і євро значно зміцнить свої позиції.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ в п'ятницю, 23 липня.

При цьому євро вперше за рік опустився нижче позначки в 32 гривні.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

100 доларів США - 2704,80 (-0,1435 грн);

100 євро - 3184,50 (-0,1893 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 11 копійок, до 27,06 гривні за долар, курс в покупці - до 27,04 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 26 копійок, до 31,83 гривні за євро.