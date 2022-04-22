23 липня гривня трохи подорожчає

У п'ятницю, 23 липня, долар і євро знову подешевшають, на міжбанківському ринку та ж історія.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 21 липня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
100 доларів США - 2719,15 (-0,049 грн);
100 євро - 3203,43 (-0,0264 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 8 копійок, до 27,17 гривні за долар, курс в покупці - до 27,15 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки, до 32,09 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
100 доларів США - 2719,15 (-0,049 грн);
100 євро - 3203,43 (-0,0264 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 8 копійок, до 27,17 гривні за долар, курс в покупці - до 27,15 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки, до 32,09 гривні за євро.
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