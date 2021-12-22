14 квітня долар дорівнюватиме 28,01 гривні

19:38 13 квітень Київ, Україна

Завтра, 14 квітня, долар подорожчає на 8 копійок, євро - на 4. На міжбанківському валютному ринку гривня також продовжує падіння.

Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 13 квітня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2801,56 гривні (+0,0821 грн);



- 100 євро - 3332,18 гривні (+0,0460 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 13 копійок, до 28,09 гривні за долар, курс в покупці - 28,07 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 22 копійки, до 33,52 гривні за євро.