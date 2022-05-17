Курс валют

НБУ не бачить великої різниці між офіційним та ринковим...
Національний банк України має намір розглянути питання про скасув...
Національний банк України має намір розглянути питання про скасув...
Вже понад 14 годин в Україні триває війна, з жертвами та обстріла...
До закриття міжбанку долар виріс на 35 копійок на купівлі та на 3...
Торги на міжбанку закрилися незначним падінням долара, який втрат...
Сьогодні міжбанківський валютний ринок закрився істотним зростанн...
Сьогодні міжбанківський валютний ринок закрився незначним зростан...
У зв'язку з нестабільною ситуацією на українських кордонах і геоп...
Національний банк України на середу, 16 лютого, зміцнив курс грив...
Міжбанк закрився різким падінням валют: долар втратив 21 копійку....
До закриття торгів на міжбанку валюти покращили свої позиції: дол...
Сьогоднішні торги на міжбанку завершилися падінням обох валют: до...
До закриття міжбанківського валютного ринку долар та євро незначн...
Міжбанківський валютний ринок закрився зростанням обох валют: дол...
На міжбанківському валютному ринку курс долара та євро просів: на...
Національний банк України на понеділок, 7 лютого, встановив офіці...