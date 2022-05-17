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Курс валют

НБУ не бачить великої різниці між офіційним та ринковим...

17.05.2022 15:04 ELENA RUDENKO

Національний банк України має намір розглянути питання про скасув...

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Яким був курс валют в українських обмінниках 24 лютого

24.02.2022 19:42 TATIANA TKACHENKO

Вже понад 14 годин в Україні триває війна, з жертвами та обстріла...

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Міжбанк: курс валют на 23 лютого

23.02.2022 18:17 TATIANA TKACHENKO

До закриття міжбанку долар виріс на 35 копійок на купівлі та на 3...

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Курс валют в Україні на вечір 22 лютого

22.02.2022 20:35 TATIANA TKACHENKO

Торги на міжбанку закрилися незначним падінням долара, який втрат...

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Долар та євро кинулися вгору: курс валют на 21 лютого

21.02.2022 19:44 TATIANA TKACHENKO

Сьогодні міжбанківський валютний ринок закрився істотним зростанн...

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Долар виріс на 9 копійок: курс валют на вечір 18 лютого

18.02.2022 20:09 TATIANA TKACHENKO

Сьогодні міжбанківський валютний ринок закрився незначним зростан...

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Курси валют на завтра, 18 лютого: гривня повернулася до...

17.02.2022 18:45 MARIA TISHCHENKO

У зв'язку з нестабільною ситуацією на українських кордонах і геоп...

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Курси НБУ на 16 лютого: долар та євро подешевшали

15.02.2022 19:58 MARIA TISHCHENKO

Національний банк України на середу, 16 лютого, зміцнив курс грив...

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Курс валют на вечір 14 лютого

14.02.2022 20:07 TATIANA TKACHENKO

Міжбанк закрився різким падінням валют: долар втратив 21 копійку....

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Курс валют в Україні на вечір 11 лютого

11.02.2022 19:57 TATIANA TKACHENKO

До закриття торгів на міжбанку валюти покращили свої позиції: дол...

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Курс валют на вечір 10 лютого

10.02.2022 20:19 TATIANA TKACHENKO

Сьогоднішні торги на міжбанку завершилися падінням обох валют: до...

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Міжбанк: курс валют на вечір 9 лютого

09.02.2022 19:59 TATIANA TKACHENKO

До закриття міжбанківського валютного ринку долар та євро незначн...

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Міжбанк: курс валют на вечір 8 лютого

08.02.2022 19:58 TATIANA TKACHENKO

Міжбанківський валютний ринок закрився зростанням обох валют: дол...

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Долар та євро пішли вниз: курс валют на 7 лютого

07.02.2022 20:01 TATIANA TKACHENKO

На міжбанківському валютному ринку курс долара та євро просів: на...

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Курс НБУ на 7 лютого: долар подешевшав на 13 копійок

04.02.2022 20:06 MARIA TISHCHENKO

Національний банк України на понеділок, 7 лютого, встановив офіці...

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