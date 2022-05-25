Прокуратура назвала ім'я генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням під час окупації ЧАЕС.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що окупанти розграбували Чорнобильську АЕС під безпосереднім керівництвом генерал-майора поліції Росії Олега Якушева.
Про це Венедиктова повідомила у Фейсбуці.
Також, додала Генпрокурор, вони повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах обігу. Тому персонал було здійснювати контролю над ними.
Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни, зазначила Венедиктова.
Нагадаємо, що за попередніми підрахунками, збитки, завдані російськими військами Зоні відчуження на Чорнобильській АЕС, становлять понад 2,5 мільярда гривень.
Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни, зазначила Венедиктова.
Нагадаємо, що за попередніми підрахунками, збитки, завдані російськими військами Зоні відчуження на Чорнобильській АЕС, становлять понад 2,5 мільярда гривень.
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