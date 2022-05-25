Прокуратура назвала ім'я генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням під час окупації ЧАЕС.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що окупанти розграбували Чорнобильську АЕС під безпосереднім керівництвом генерал-майора поліції Росії Олега Якушева.

Про це Венедиктова повідомила у Фейсбуці.

“Цей генерал-майор керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора. За його наказом із підприємства вкрали понад 2000 одиниць майна. Від верстатів, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали зі станції майна більш ніж на 26 млн. грн.”, – написала Венедиктова.

Також, додала Генпрокурор, вони повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах обігу. Тому персонал було здійснювати контролю над ними.



Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни, зазначила Венедиктова.



Нагадаємо, що за попередніми підрахунками, збитки, завдані російськими військами Зоні відчуження на Чорнобильській АЕС, становлять понад 2,5 мільярда гривень.