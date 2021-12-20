Знамениті туристичні місця нашої Батьківщини - Хмельницький

21:53 15 грудень Київ, Україна

Закриті кордони під час пандемії коронавірусу дуже вплинули на розвиток внутрішнього туризму в Україні. Якщо ви вже об'їздили більшість туристичних місць нашої Батьківщини, радимо відвідати Хмельниччину, яка відома не лише фортецями у Кам'янець-Подільському, а й поміщицькими маєтками ХІХ століття, водоспадами та затопленим селом – Бакотою. Приблизно 4 години в дорозі на машині – і ви у Хмельницькому. Звідси майже однакова відстань до більшості туристичних точок як попсових, так і відомих тільки місцевим жителям, але не менш цікавим туристам. "Матриця свободи" розповідає, що подивитися на хмельницькому Поділлі.



Бакота





Бакотою називають місцевість уздовж Дністра неподалік Кам'янець-Подільського. На перший погляд, цю мальовничу територію водосховища навряд чи можна назвати затопленим селом. У 1981 році для будівництва Новодністровської ГЕС мешканців села, на місці якого тепер водосховище, виселили, а саме село повністю затопили. Найвища точка Бакоти – Біла гора, на якій колись був скельний чоловічий Свято-Михайлівський монастир. Під час будівництва ГЕС частина монастирських споруд із настінними розписами була втрачена. Сьогодні на місці монастиря залишилися три печери, келії та місця поховання ченців.





Хоча дорога в Бакоту погана, ця місцевість в теплу пору стає популярним місцем для відпочинку. На Бакоті можна купатися, але вважайте, тому водоймище досить глибоке. Крім цього, тут можна розгорнути наметове містечко та порибалити.

Садиба в Самчиках та Старокостянтинів

Старокостянтинів розташований за 45 км від Хмельницького. Наприкінці XVI ст. на злитті рік Случ та Ікопот князі Острозькі збудували замок, який служив оборонною спорудою для захисту від татар.



На початку ХХ ст. замок отримав пошкодження і в такому стані перебуває досі. У лівому крилі замку знаходиться Троїцька церква ПЦУ, а більшість замку займає музей міста. На території також є в'їзна брама та залишки оборонної стіни.



Неподалік замку розташований Костел Матері Божої Громничої та домініканський монастир із оборонною вежею. Обидві будівлі перебувають у аварійному стані, проте їх можна оглянути.



По трасі у напрямку Житомира, за 20 км від Старокостянтинова, є село Самчики, де найкраще в Україні зберігся садово-палацовий заповідник. Усередині добре збереглися автентичні інтер'єри кімнат палацу XIX століття з ліпниною, фресками та меблями.



Загалом у маєтку є п'ять залів: Круглий, Великий, Римський, Поштовня та Японський кабінет. Загалом територія заповідника охоплює величезну територію з фонтаном, парадними воротами, китайським будинком-льодовищем та зонами відпочинку. Це місце підійде для відпочинку з гамаками, святкових фотосесій, пікніка або прогулянки вздовж берега річки.

Водоспад «Бурбун» та маєток у Маліївцях





Невелике село одразу з двома туристичними місцями розташоване за 7-8 км від траси Чернівці – Житомир, недалеко від міста Дунаївці. Дорога з траси сюди в поганому стані, від паркування автомобілів до водоспаду доведеться пройти приблизно 1 км пішки. Сам 18-метровий водоспад – штучний. Він приходить зі скелі, де є двоповерхова печера. За легендами, у цій печері ховався Устим Кармалюк. Зверху над скелею є невелике озеро, що постачає воду водоспадом. Там можна організувати пікнік, розкласти намети або прогулятися лісом.



Якщо піднятися з підніжжя водоспаду, можна потрапити до Палацу Орловських. Його почали будувати у 1788 році. Палацово-парковий комплекс чимось нагадує маєток у Самчиках, проте зберігся він значно гірше. Потрапити всередину можна не завжди, тільки якщо пощастить і на місці будуть працівники, які його обслуговують. Крім маєтку, на території розташований величезний парк, 25-метрова водонапірна вежа, залишки кам'яної стіни, міст, питне джерело та два ставки.



Зовсім недалеко від Маліївця, що в селі Лисець, розташований водоспад «Бурбун». Він спадає з висоти 5 м і потрапляє до каньйону річки Бобрівка, утворюючи невелике озеро з блакитною водою. Навколо каньйону можна влаштувати пікнік або переночувати з наметом, проте купатися не радимо, адже кам'янисте дно, а вода холодна.



Сатанів





Це селище неподалік тернопільської траси радимо також відвідати на Хмельниччині. У смт є кілька санаторіїв, штучний водоспад та низка історичних споруд, зокрема, повністю реконструйована синагога, замок XIV-XVI століття та старі міські ворота. Сатанівський замок був збудований на березі річки Збруч для захисту населення від набігів татар у V ст. В наш час від замку залишилися три кутові башти і одна кругла окрема, а також деякі частини стін фортеці.





Одна з найстаріших синагог у Європі оборонного типу також знаходиться у Сатанові. У 2014 році її було капітально відремонтовано і зараз відкрито для відвідувачів. Синагога розташована неподалік довгих в'їзних воріт, від яких до наших днів залишилися тільки руїни. Також у Сатанові є безліч курортів з мінеральними водами, озерами та штучними водоспадами.

Фортеця в Меджибожі



Пам'ятка архітектури XVI ст. розташована за 4 км від траси Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка та за 25 км від Хмельницького. Фортеця в Меджибожі менш відома, ніж інші замки та фортеці України, але не менш цікава. Комплекс збудував у 1540 гетьман Микола Синявський. До наших днів добре збереглися справжні стіни будівлі, а довкола можна побачити руїни палацу. Комплекс замкових споруд становлять три вежі, два замкові корпуси, чотири службові приміщення, замкова церква, арочний виїзний міст та замкові стіни. Усі ці споруди різних часів.



За радянських часів у замку був маслозавод. Починаючи з кінця 60-х років ХХ століття, у замку проводять розкопки та реставраційні роботи. Щоліта в серпні на території фортеці проходить Всеукраїнський історичний фестиваль «Давній Меджибіж» із середньовічними лицарськими турнірами та костюмованими дійствами.



Фортеця у Кам'янець-Подільському



Насамкінець не можна не згадати і найвідомішу туристичну точку Хмельницької області – Кам'янець-Подільську фортецю. Зі Львова сюди – 274 км. Їхати необхідно трасою до Тернополя, там повернути на Теребовлю і далі рухатися у напрямку Кам'янець-Подільського.



Фортеця була побудована у XI-XVI ст. як частина оборонної системи колишньої столиці Подільського князівства – Кам'янця. Вона належить до Національного історико-культурного заповідника. Комплекс розташований в історичній частині міста та до нього веде замковий міст через річку Смотрич. Вхід до заповідника платний. На місці можна замовити театралізовані екскурсії.



До складу фортеці входить 11 веж, кожна з яких має свою назву та історію. У підземеллях замкового комплексу розташовані експозиції з його історією. У західному бастіоні реконструювали панораму оборони замку 1672 р. під час турецької навали. У східному бастіоні розмістили експозицію, присвячену історії легкої металевої зброї на Поділлі, де відвідувачі можуть постріляти з арбалета. Дотепер у комплексі збереглася система ходів та казематів. Можна піднятися на пагорби поруч із замком та подивитися на панораму міста.



Окрім фортеці, радимо відвідати Смотрицький каньйон, сквер «Лебедине озеро» з неймовірною панорамою на місто, мініфортецю «Русские ворота» та найстарішу в Україні ратушу, що служила будівлею польського магістрату.