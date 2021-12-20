Мальовничі місця, що знаходяться на півдні України - Херсонський край

20:31 16 грудень Київ, Україна





Вона має вихід у два моря, два біосферні заповідники та п'ять національних природних парків, солоні озера з лікувальним брудом. Піщані дюни пустелі тут змінюються зеленню заповідних зон. Дніпрова дельта плавно переходить у Чорне море, із рожевих озер Сиваша видно Крим.

З власного досвіду ми підготували добірку найцікавіших для туристів локацій Херсона. Пропонуємо вашій увазі цікаві мальовничі місця, що знаходяться на півдні України – у морській курортній Херсонській області. Цей край несправедливо недооцінений серед туристів, такої різноманітності природи та різновиду розваг для відвідувачів, які пропонує Херсонщина, важко знайти в іншому місці.Вона має вихід у два моря, два біосферні заповідники та п'ять національних природних парків, солоні озера з лікувальним брудом. Піщані дюни пустелі тут змінюються зеленню заповідних зон. Дніпрова дельта плавно переходить у Чорне море, із рожевих озер Сиваша видно Крим.З власного досвіду ми підготували добірку найцікавіших для туристів локацій Херсона.



Асканія Нова

Цей біосферний заповідник є одним із семи природних чудес України. Місцевий поміщик німецького походження Фрідріх Фальц-Фейн у XIX ст., який займався вівчарством на півдні України, спочатку створив приватний звіринець з рідкісними птахами та тваринами, що згодом розрісся у найбільший степовий заповідник Європи. Зараз в Асканії-Новій є не лише зоопарк та дендропарк, а й 33 тис. га заповідного степу, в якому вільно живуть зебри, бізони, антилопи, зубри, коні Пржевальського. Туристів туди возять на фотосафарі, але у супроводі працівників заповідника та за попереднім записом.



Станіславський заказник

У народі – «Херсонський гранд каньйон», гори серед степу. Це піщані кручі над водою, місце, де Дніпро переходить до Дніпровської затоки, зливається з Бузьким лиманом перед впаданням у Чорне море. Гурт «Скрябін» знімав тут кліп на пісню «Місця щасливих людей». У цьому місці дуже гарні види, особливо при заході сонця.



Рожеві озера затоки Сиваш

Його часто порівнюють із Мертвим морем через сильну концентрацію солі у воді. Сіль із озер можна збирати жменями, рапа має лікувальні властивості.. Також попит має місцевий бруд, яким лікують хвороби суглобів, верхніх дихальних шляхів, судин та інші. Вздовж Арабатської стрілки біля Сиваша розташовано багато курортів з термальними водами. Із деяких ділянок через озеро можна побачити береги Криму.



Острів Бирючий

Є косою, що тягнеться від Запорізької області. Для туристів її відкрили лише у 2015 році, раніше там була президентська резиденція і навіть за радянських часів дача Хрущова, якою він, щоправда, скористався лише раз. Це земля скіфів з курганами та кам'яними бабами, заповідна територія з багатьма видами копитних, які перебувають під охороною держави. Туди можна приїхати з Кирилівки на власному авто чи катером із Генічеська.



Олешківські піски

Одна з найбільших пустель у не пустельній частині Європи. Вчені пояснюють, що її розширенню сприяв масовий випас овець, що з'їдали рослинність. Щоб зупинити її розширення, довкола насадили хвойні ліси. Влітку температура тут піднімається до 70 градусів, тому екскурсії в цьому НПП водять рано-вранці або ввечері.



Джарилгач

Цей острів часто називають українськими Мальдівами. Довга коса піщаного пляжу тягнеться аж до курортного Лазурного та омивається прозорими водами Чорного (насправді світло-бірюзового) моря. Коли море міліє, до материка можна дістатися вбрід. Звичайно – катером зі Скадовська. Найбільший український острів безлюдний, якщо не враховувати кемпінг у літній сезон. У межах острова створено національний природний парк, там можна зустріти пеліканів, оленів, біля берега плавають дельфіни. Маяк, зроблений за проєктом учня Ейфеля, є пам'яткою.





Архітектурною родзинкою Херсона є «кам'яні вишиванки» у Новій Каховці

Будинки прикрашені орнаментальним різьбленим панно на фасадах, створеними художниками школи бойчукістів. Збереженням та популяризацією цієї унікальності займається Тетяна Євсєєва.



Шато Трубецького

Це не лише гастрономічний туризм. Це збережена і відновлена історична споруда виноробні 1900 року, вона має вежу та оглядовий майданчик, дегустаційні зали. Знайти її можна в с. Веселе, а в сусідньому селі Козацькому є руїни маєтку Трубецького, один із небагатьох палаців Херсона. Там же неподалік вежа Вітовта — єдина оборонна споруда часів князівства Литовського, що збереглася, побудована наприкінці XIV століття.



Зупинитись на Херсонщині можна в будь-якому готелі або пансіонаті на березі моря. А для тих, хто хоче відчути атмосферу Таврії, є зелені хутори. Крім стандартного набору послуг, там можна опанувати народні ремесла, прокотитися на конях і на тарзанці. Відчути справжню свободу степу!