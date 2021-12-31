Загадкові природні явища-печери України

14:20 31 грудень Київ, Україна

Ми звикли шукати варіанти подорожей на землі, у той час як під нею приховано щонайменше 1500 туристичних маршрутів. Так, саме стільки печер – маленьких та великих – нараховують в Україні. Не всіма ними можна гуляти - в деяких можна посидіти. У цій добірці зібрані природні та рукотворні печери, якими можна гуляти не одну годину. Почнемо із природних.



Оптимістична

Знаходиться: Королівка, Чортківський р-н, Тернопільська область



Оптимістична не вимагає особливої презентації — більшість українців ще з уроків географії пам'ятають, що вона є найбільшою у світі гіпсовою печерою.. А ще другий за величиною карстовий. Колись вважалося, що її довжина вбирається у 3 км, проте постійні спелеологічні розвідки збільшили цю цифру до 240 км. Існує думка, що вона не остаточна. Однак навіть цієї протяжності достатньо, щоб печера зайняла місце найдовшою гіпсовою в Європі та світі.

Печеру відкрили у 1965 році спелеологи львівського клубу "Циклоп" - клуб і зараз оптимістично займається, організовує екскурсії в неї.. Вона має 10 окремих районів, кожен з яких має свої особливості. Пролягає на глибині 60-80 метрів. Дно печери переважно сухе, вкрите дрібною глиною, але в поглибленнях зустрічаються невеликі підземні озера — найбільше площею 82 м2.. Температура всередині залишається стабільною протягом року, не перевищуючи 11 °C.

Не всі райони печери однаково вражають. Перший район - Вхідний, непоказний та сірий. У Далекому районі розташовуються найбільші галереї. А райони Глобусів, Центральний, Новий буквально рясніють так званими вторинними утвореннями — кристалами незвичайної форми, кожен з яких є неповторним.



У районі Глобусів колись обладнали табір, що діє досі. Оптимістична іноді досить небезпечна, тому всередину можна потрапити лише разом із інструктором, маючи спеціальне спорядження.

Атлантида

Знаходиться: Завалля, Хмельницька область



Атлантида – невелика карстова печера, єдина трирівнева на Поділлі. Відкрита 1968 року спелеологами з Києва, які досліджували закритий гіпсовий кар'єр.. Примітно, що фактично першими дослідниками печери були діти зі спелеоклубу, які разом із дорослими проводили топографію та розвідку печери.

Усі три рівні печери різні. На першому знаходяться просторі галереї, в яких можна легко випрямитись на весь зріст. На другому – звивисті тісні порожнини. Третій складається з двох високих та невеликих ходів. Загальна відома довжина печери – 7,5 км. Температура всередині цілий рік не піднімається вище 11C. Вона майже на 80% кристалізована — і це єдина в Україні така кристалізована печера. Лише деякі її кристали продовжують зростати. За роки, коли в Атлантиду міг потрапити будь-хто, ці кристали безперервно руйнували, щоб забрати собі сувенір. Саме тому зараз до них забороняють навіть торкатися: кожен людський дотик вбиває кристали, що ростуть зі швидкістю 1 см на 5 тисячоліть.

В даний час печера частково освітлена та закрита для відвідування. До неї можна потрапити лише у супроводі інструктора за попередньою домовленістю. Потрібно мати щільний теплий одяг через низьку температуру і необхідність де-не-де пересуватися повзком, тісно притиснувшись до холодних стін вузьких лазів.



Кришталева

Знаходиться: село Кривче, Борщівський р-н., Тернопільська область

На околиці села Кривче знаходиться вхід до найбільшої та найвідомішої з печер Поділля – Кришталевої.. Її відкривачем вважається монах-єзуїт Габріель Жанжинський, який першим згадав печери у власній книзі в 1721 році. Але остаточна довжина печери – 23 км – була доведена лише у 1980-х роках київськими та тернопільськими спелеологами.

Отже, відомо, що довжина печери Кришталевої – 23 км. Але її лабіринти переважно вертикальні, тому екскурсійний маршрут набагато коротший – на 2500 метрів.. Незважаючи на те, що печера відкрита для відвідування постійно, самостійно до неї потрапити не можна лише у супроводі гіда, і екскурсійні групи набираються постійно. Через те, що її зали рясно покриті різнокольоровими кристалами гіпсу, виникла назва - Кришталева.

Температура та вологість усередині постійні – 12 градусів та 95 відсотків відповідно. Такі умови вважаються найкращими для лікування бронхіальної астми, хвороб легень, гіпертонії.. А ще в Кришталевій можна зустріти Новий Рік біля ялинки, яку міняють лише раз на кілька років — через ідеальне поєднання вологості та температури вона просто дуже повільно всихає. Весь екскурсійний маршрут зараз електрифікований, тому підземна подорож буде безпечною, хоч і прохолодною.



Озерна

Знаходиться: Стрілківці, Чортківського р-ну, Тернопільської області

Озерна — теж карстова печера, як і оптимістична, але менша і компактніша. Принаймні так вважають, бо вивчено її в кращому разі на 40% — дослідження інших проходів і порожнин продовжуються і зараз. Самі ці порожнини утворилися завдяки річкам Нічлава та Серет – Озерна тягнеться прямо під їх вододілом.

Щоб потрапити всередину, треба десь на 1 км відійти від околиці села Стрілківці та знайти велику прірву завглибшки 18 метрів – на його дні знаходиться вхід до печери. Кажуть, його першими помітили місцеві жителі у 1943 році. Пізніше всередині ховалися члени ОУН-УПА. Загальна протяжність маршруту, який можна подолати всередині Озерної – 130 км, проте останні десятки кілометрів будуть дуже складними, адже дальні зали наповнені величезними брилами.

В Озерній є всі види геоморфологічних утворень: галереї, органні труби, кристалізаційні форми, гіпсові фігури та багато обвальних місць. Є тут навіть постійні озера, вода в яких має температуру близько +90 °C, тоді як стабільна температура печери не піднімається вище 12 градусів. Найбільше у цьому підземеллі зал, кожен із яких має своє химерне ім'я — Кристал, Альпи, Циклоп, Мансарда тощо.. Іноді печеру частково затоплює водою: у такі періоди нею можна пересуватися лише човні чи з аквалангом. Вхід у печеру не завжди дозволений та безпечний.

А тепер прогуляємося рукотворними печерами!

Антонієві печери

Знаходяться: селище Любеч, Чергинівська область

Антонієві печери – це багаторівневий підземний храм, збудований у XI столітті майбутнім ігуменом Києво-Печерської лаври Антонієм Печерським. Народившись у чернігівському Любечі, він прийняв постриг на Афоні і повернувся на Русь, де заснував одразу три печерні монастирі.. Одним із яких став монастир у Любечі.

Монастир у печерах Антонієв діяв до 1786 року, коли за указом Катерини II закрили чимало релігійних українських установ. Більшість приміщень була розграбована та понівечена, але далека печера на краю села збереглася майже неушкодженою. Поки вважають, що монастир був двоповерховим, проте деякі дослідники припускають, що поверхів було більше і ще їх треба знайти.

Оскільки Антонієві печери рукотворні, всередині безпечно та переважно зручно пересуватися. Вони є частиною заповідника "Чернігів стародавній", тому за вхід потрібно буде заплатити близько 15 грн.. Усередині можна перебувати без провідника.



Страдчанська

Знаходиться: село Страдч, Яворівський р-н, Львівська область

Страдецька або Страдчанська печера — стародавній печерний монастир, заснований приблизно у XI столітті двома київськими ченцями. Він згадується ще в Іпатіївському списку, як Печера Домажирова. У період татаро-монгольської навали печери служили притулком та звичайним людям. У XV столітті поверх печерного монастиря влаштували Страдецьку Печерну Лавру. Ще раніше невелику церкву звели під землею.



Страдчанська печера – це 270-метрова галерея у висоту людського зросту. Від неї в сторони відходить кілька ходів, які служили ченцям за келіями. Декілька десятиліть тому відновили підземну церкву і далі її відвідувачів зазвичай не пускають, бо печера стає тісною. Є думка, що насправді вона набагато довша і колись пов'язувалась довгим ходом з іншим печерним монастирем. Вхід у Страдчанську печеру вільний, усередині сухо та безпечно, але немає світла, тому не зайвим буде ліхтарик.



Соляні печери

Знаходяться: г. Соледар, Бахмутський р-н., Донецька область

По суті, соляні печери Соледара - не печери, а колишні шахти, що займають площу близько 300 км2.. Їх " формування " почалося 1880 року, коли було відкрито величезне родовище солі - насправді, дно найдавнішого океану. За більш ніж 100 років на глибині 300 метрів поряд із Соледаром утворилася мережа виснажених шахтних виробок. Звідти вже не можна було брати сіль, але вони не перестали корисні.



Через свою рукотворність печери Соледара великі, просторі та добре освітлені. Іноді навіть страшно просторі — 2003 року в одній із підземних камер ентузіасти полетали на невеликій повітряній кулі, що було визнано світовим рекордом.. Місцеве повітря вважається лікувальним: його вологість завжди дорівнює 60%, а температура коливається в діапазоні від +14 до +16C. До того ж повітряний простір насичений дрібними елементами солі розміром до 1 мікрона. Сіль тут усюди – на стінах, стелі, підлозі.



Зараз колишні соляні копальні перетворили на повноцінний туристичний курорт. Під землею вже кілька років діє спелеосанаторій "Соляна симфонія", де лікують дорослих та дітей. Працює підземне кафе, в якому приємно випити теплу каву на прохолодній 300-метровій глибині. У проходах печер-копань багато фігур, вирізаних із соляних брил місцевими умільцями. Самостійно в ці печери не потрапити або у складі екскурсійної групи, або записавшись до санаторію.





