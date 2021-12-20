Ярославів Вал: історія однієї вулиці

Міста, райони та вулиці – все це творіння людини. Коли великі міста почали швидко розростатися, на них почали з'являтися вулички з першими жителями, торговими крамничками та майстернями.

Про деякі старі вулички у славних містах України, про їхню історію виникнення, а також цікаві факти ми поділимося з читачем у наших статтях. Київ, Харків, Одеса, Львів та багато інших міст, вулички та провулки яких варті уваги з безліччю неабияких історій.

Незважаючи на бурхливе життя міст і вічний процес будівництва, в них все ж таки збереглися ті перші історичні місця, де колись також вирувало життя.

Київ – чудове місто з великими можливостями. Історія заснування міста Київ бере початок ще у VI столітті. Центральний (Стародавній) Київ почав розростатися в XIX столітті, коли промисловість у всьому світі посилено розвивалася.

Вулиця Ярославів Вал (перша назва — вулиця Велика підвальна) розпочала своє існування у середині XIX століття, коли землі у старій частині центрального Києва почали посилено забудовуватись новими кам'яними будинками. Така назва «Підвальна» походить від слів «під валом». Вал використовувався як оборонна споруда за часів правління Ярослава Мудрого.

У 1863 році вулиця Підвальна отримала офіційну назву Ярославів Вал. З кінця 20-х років XX століття вона не раз перейменовувалась і був час, коли по ній навіть ходили трамваї. У 1963 році вулиця повертає своє перше найменування Велика підвальна, а вже з 1977 року і досі називається Ярославів Вал.

Будинок, який числиться під номером №1, відкриває панораму цікавої архітектури вулиці. Це будинок поміщика Підгірського.

Замок барона, будинок зі шпилем, будинок Підгірського - різні назви, і всі належать цій цікавій архітектурній будівлі. Свою історію вона бере з кінця XX століття, коли у 1890-ті роки земельну ділянку з флігелями викуповує поміщик Підгірський і вибудовує тут будинок із кімнатами.

Завдання було не з простих – вільної земельної ділянки на зведення будинку було замало, тому до роботи було залучено інженера-архітектора Добачевського. Він додав будинку свою особливу впізнаваність, що ніде не повторюється в столиці, навіть через століття. Використавши змішані стилі архітектури готики та ренесансу, які були притаманні на рубежі XIX і XX століть, архітектор вибудовує цегляний будинок зі шпилем, ліпнинами та химерами.

Коли прибутковий будинок був відкритий (1898), на першому поверсі було розташоване кафе-кондитерська за останньою модою, де подавалися різні солодощі до гарячих напоїв.

Пізніше будинок був націоналізований радянською владою, але за 20 років свого існування не раз змінював своїх власників і так само приймав у мебльовані кімнати нових постояльців. У стінах будинку відкривали кінотеатр, діяла пекарня, розміщувалася місцева газета, тут у апартаментах також мешкав перший президент Чехословаччини. Коли будинок перейшов у комунальну власність, у ньому розміщувалися державні установи, зокрема, й військова комендатура.

У наші дні Будинок Підгірського набув статусу архітектурної пам'ятки, але він істотно потребує реконструкції.

Ще одна будівля на вулиці Ярославів Вал №7, яка заслуговує на увагу своєю архітектурною будовою — це Кенасса кримських караїмів. Вона була побудована на рубежі XIX та XX століть. Власник ділянки, меценат та керівник громади караїмів у Києві Соломон Коген став ініціатором будівництва. Після його смерті справу продовжив рідний брат Когена.

Архітектором цієї величної Кенасси став відомий тоді своїми роботами Владислав Городецький. Ми знаємо, що у Києві було збудовано багато його архітектурних будівель. Іменем Городецького в Києві названо вулицю на Печерську.

На будівництво Кенасси було витрачено чимало коштів, але й будівельні матеріали відбиралися найкращі за своєю якістю, і будівельні роботи проводилися ґрунтовно. Будинок так відрізняється від усіх навколишніх будівель, що його порівнюють із палацами зі східних казок. І не дивно! Адже будівля була збудована в розкішному архітектурному мавританському стилі.

Після встановлення радянської влади Кенасса, як громада для караїмів, перестає існувати. Пізніше тут буде відкрито Ляльковий театр, ще пізніше у 50-х роках – кінотеатр. За весь цей час усередині Кенасси відбулася низка руйнівних для неї змін і назавжди було втрачено її купол.

З 1981 року і до сьогодні Кенасса використовується як Будинок актора.

Ще одна будівля заслуговує на окрему увагу. Можливо, її ще вдасться врятувати. Будинок повністю втратив свій вигляд і продовжує руйнуватися після пожежі у травні 2021 року. Ярославів Вал 15Б все ж таки має особливе значення. По вулиці Ярославів Вал №15 з 1854 року стояла одноповерхова дерев'яна будівля з флігелем, що примикає до неї. У 1885 році в ньому вже проживала сім'я Сікорських. Коли ж на заміну застарілого флігеля збудували кам'яний 3-поверховий будинок під номером №15Б, до нього переїхала сім'я Сікорських. На першому поверсі знаходилися житлові приміщення, а на другому та третьому були розміщені лікувальні кабінети професора медичних наук Івана Олексійовича Сікорського.

У цьому будинку виріс Ігор Іванович Сікорський – винахідник та авіаконструктор перших пасажирських літаків та вертольотів.

Свій старий маєток, перебудований наприкінці XX століття на кам'яний одноповерховий будинок, Сікорські здали в 1904 році в оренду. В ньому розмістилася музично-драматична школа Миколи Лисенка, яка була реорганізована у 1918 році в інститут, та проіснувала до 1920 року.

На жаль, будівля не збереглася, на цьому місці було збудовано готель.

Одна з уцілілих і старих будівель на вулиці Ярославів Вал, але яка також потребує реконструкції, стоїть тут з 1860 року - Хлібна крамниця. По вулиці Ярославів Вал №27, у двоповерховому будинку у стилі пізнього класицизму, на першому його поверсі знаходилася хлібна крамниця, на другому поверсі проживав власник маєтку, титулований радник А. Кобилянський.

З 1877 року будинок стає повністю житловим, і до 1915 року перебуває у використанні родини Кобилянських. Після 1915 року в особняку розташовувалися різні радянські установи і кожна з них вносила свої зміни у внутрішнє планування.

По вулиці Ярославів Вал жили та пересувалися багато тепер нам відомих людей, які змогли залишити слід у нашій історії своєю творчістю, винаходами, внеском у науку та культуру. Вулиця з незвичайними будинками та її мешканцями стала назавжди частиною Києва.

Старі вулички міста, якщо дізнатися більше про них, приховують дуже багато цікавих подій та фактів з історії видатних людей України. Подорож ними зближує людину з містом. Від цього воно стає ще ближчим, ціннішим і цікавішим.