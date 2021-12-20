У Львівській опері відбудеться перший мистецький вечір для меценатів Музею Голодомору

13:36 06 грудень Київ, Україна

У національній опері Львова , 18 грудня, планується організація творчого вечора для благодійників Музею Голодомору під назвою «Загибле – Воскресне». На захід можна потрапити, заповнивши реєстраційну форму.

Львівщина є однією з перших організаторів заходу на підтримку ідеї Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору з проведення мистецьких вечорів, які об'єднують учасників-меценатів Музею з усієї країни та з-за кордону.







Для відвідувачів заходу симфонія №2 «Воскресіння» видатного композитора ХІХ століття Густава Малера.



У цьому музичному опусі композитор розмірковує над найгострішим питанням – життя і смерть, сенс людського буття. Теми, які турбували молодого художника, наділеного геніальною інтуїцією, є тонкими та вагомими одночасно. Читаємо у його листах: «Навіщо ти жив? Навіщо ти страждав? Той, у чиєму житті хоч раз звучало це питання, має дати на нього відповідь».

Симфонія складається з п'яти частин, у яких автор проводить слухача від урочистостей Смерті до благословенного Воскресіння. Перша частина має ремарку «Тризна» та уособлює поховання ліричного героя. Композитор вибудовує її на конфліктному протиставленні двох музичних тем: траурного похоронного маршу та ліричної витонченої теми, яка ненадовго завдає втіхи.

Граційна друга частина у жанрі народного австрійського танцю лендлера нагадує про щасливі колишні часи, не затьмарені болем втрат.



Різким пробудженням після умиротвореного спогаду стає гротескне скерцо третьої частини. Композитор здійснює оркестрове перекладення своєї ж пісні «Проповідь Антонія Падуанського рибам». Йдеться про те, як святий Антоній вчить німих риб любові до ближнього. Вислухавши проповідь, риби, як і раніше, продовжують пожирати один одного. Таким чином, композитор приходить до трагічної думки про надмірну суєтність і марність людського земного буття.







Передостання, четверта частина, є острівцем глибоких роздумів, повільною та виваженою.



У завершальній частині композитор використовує поетичні тексти символіко-філософського та духовного змісту – власні та знакові німецького поета XVII ст. Фрідріха Клопштока. «Воскреснеш, так, Воскреснеш ти, мій порох, після сну недовгого!», – помпезне закінчення симфонії мажорним гімном, що супроводжується величним дзвоном в оркестрі, що розвіює всі сумніви і знаменне торжество Воскресіння.



Одну з найлаконічніших і водночас змістовних характеристик творчості Малера озвучив, мабуть, він сам: «Мої симфонії – події, що відбудуться у майбутньому». Тому музичну концепцію другої симфонії можна сприймати як певне пророцтво, що дає надію на відродження та відновлення незворотного.

Музей Голодомору також запрошує приєднатися до кампанії зі створення основної експозиції Музею Голодомору.