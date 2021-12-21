На Львівщині відреставрують пам'ятник архітектури середини XIX століття- палац Гредлєв

Палац Гредлєв, що у карпатському містечку Сколе на Львівщині, зроблять туристичним центром. Пам'ятка архітектури була передана в оренду на 49 років національному природному парку «Сколівські Бескиди». Власником будівлі є Сколівська районна рада. Раніше у палаці був спальний корпус школи-інтернату, але навчальний заклад давно перевели до іншого приміщення, а палац стояв пусткою та руйнувався. Тепер райрада передала будівлю НВП, яка розвиватиме туризм.
У палаці дирекція хоче створити центр для туристів та перенести туди адміністрацію парку. Завдяки більш ніж вдалому географічному розташуванню, а саме наближеність до таких відомих курортів як: Моршин, Трускавець, Східниця, туристичні гірськолижні бази (Славське, Волосянка, Плай, Тисовець). об'єкт», - повідомляє НВП «Сколівські Бески». За попередніми підрахунками дирекції парку, для розробки проектно-кошторисної документації потрібно 2,5 млн гривень.
Сама будівля потребує реставрації. Як повідомив журналістам "Матриця свободи" директор парку Василь Пріндак, палац уже давно безлюдний і руйнується. Процес переговорів про передачу палацу тривав 2 роки.
"Якщо говорити, що залишилося з того часу, то ми можемо бачити, що в холі залишилася стеля. Його слід зберегти. Також збереглися сходи. Багато підвальних приміщень збереглися в тому ж стані. Це все треба зберегти", - розповідає директор.
Сама будівля потребує реставрації. Як повідомив журналістам "Матриця свободи" директор парку Василь Пріндак, палац уже давно безлюдний і руйнується. Процес переговорів про передачу палацу тривав 2 роки.
"Якщо говорити, що залишилося з того часу, то ми можемо бачити, що в холі залишилася стеля. Його слід зберегти. Також збереглися сходи. Багато підвальних приміщень збереглися в тому ж стані. Це все треба зберегти", - розповідає директор.
За його словами, для залучення коштів на реставрацію залучатимуться грантові проекти, допомога партнерів – Франкфуртського зоологічного товариства, Українського товариства охорони птахів, Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна», міжнародного проекту «Збереження карпатських пролісків». Цей процес є тривалим, каже директор, але перші заходи для туристів будуть організовані вже наступного року. До речі, останні два роки на території палацу вже проводились міжнародні мисливські фестивалі.
Нагадаємо, палацовий комплекс у небароковому стилі, збудований у середині XIX століття бароном Кінскі.. Викупила та перебудовувала споруду наприкінці цього століття сім'я братів Гредлей. Навколо нього є парк із рідкісними деревами: гінкго дволопатеве, тис ягідний, тюльпанове дерево та близько 5 різновидів столітніх дубів.
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