На Львівщині відреставрують пам'ятник архітектури середини XIX століття- палац Гредлєв

16:14 20 грудень Київ, Україна

Палац Гредлєв, що у карпатському містечку Сколе на Львівщині, зроблять туристичним центром. Пам'ятка архітектури була передана в оренду на 49 років національному природному парку «Сколівські Бескиди». Власником будівлі є Сколівська районна рада. Раніше у палаці був спальний корпус школи-інтернату, але навчальний заклад давно перевели до іншого приміщення, а палац стояв пусткою та руйнувався. Тепер райрада передала будівлю НВП, яка розвиватиме туризм.

У палаці дирекція хоче створити центр для туристів та перенести туди адміністрацію парку. Завдяки більш ніж вдалому географічному розташуванню, а саме наближеність до таких відомих курортів як: Моршин, Трускавець, Східниця, туристичні гірськолижні бази (Славське, Волосянка, Плай, Тисовець). об'єкт», - повідомляє НВП «Сколівські Бески». За попередніми підрахунками дирекції парку, для розробки проектно-кошторисної документації потрібно 2,5 млн гривень.



Сама будівля потребує реставрації. Як повідомив журналістам "Матриця свободи" директор парку Василь Пріндак, палац уже давно безлюдний і руйнується. Процес переговорів про передачу палацу тривав 2 роки.



"Якщо говорити, що залишилося з того часу, то ми можемо бачити, що в холі залишилася стеля. Його слід зберегти. Також збереглися сходи. Багато підвальних приміщень збереглися в тому ж стані. Це все треба зберегти", - розповідає директор.

«Люди переживали, щоб пам'ятка не потрапила до приватних рук. Треба було їх переконати, що ми державна установа, що маємо гарні наміри.. Насамперед, потрібно терміново зупинити процес руйнування, провести реставрацію. А після цього облаштуємо рекреаційно-туристичний центр із музеєм природи», - розповів Василь Пріндак.

За його словами, для залучення коштів на реставрацію залучатимуться грантові проекти, допомога партнерів – Франкфуртського зоологічного товариства, Українського товариства охорони птахів, Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна», міжнародного проекту «Збереження карпатських пролісків». Цей процес є тривалим, каже директор, але перші заходи для туристів будуть організовані вже наступного року. До речі, останні два роки на території палацу вже проводились міжнародні мисливські фестивалі.



Нагадаємо, палацовий комплекс у небароковому стилі, збудований у середині XIX століття бароном Кінскі.. Викупила та перебудовувала споруду наприкінці цього століття сім'я братів Гредлей. Навколо нього є парк із рідкісними деревами: гінкго дволопатеве, тис ягідний, тюльпанове дерево та близько 5 різновидів столітніх дубів.