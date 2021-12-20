Великий філантроп Володимир Аронович Хавкін

Холера – колись це слово викликало у багатьох жах і розпач. Хвороба нещадно забирала багато життів як дітей, так і дорослих.

Ніхто не знав, як саме треба боротися і які методи найефективніші.

Холера – це захворювання з'явилося на початку XIX століття. Щоразу, все більше поширюючись на великих континентах, новий спалах пандемії, що мутує, приносив смерті. В основному вона з'являлася у густонаселених місцях, де спостерігалася антисанітарія. Також її поширенню сприяли погодні умови. Так, на континентах Південної Америки, Азії, Африки холера забирала життя мільйонів людей. Висока смертність припала на середину і кінець ХІХ століття, коли хвороба поширювалася і на Європейський континент.

Володимир Хавкін - особистість, яка мало відома в краях, де він народився і виріс, але визнана за його межами, - зробив істотний внесок у розвиток мікробіології.

Володимир Хавкін став борцем і революціонером ХІХ століття: всі його сили були спрямовані на боротьбу з холерою. Дослідження молодого вченого і результати у Франції викликали фурор у Європі, але все ж таки багато провідних європейських країн боялися вдатися до наукового відкриття вченого.

Довести перевагу та надійність своєї вакцини Хавкін зміг тільки в Індії.

Звичайно, до молодого та настирливого лікаря місцеві не всі ставилися доброзичливо і через свою неосвіченість – не могли вірити, що всі заходи спрямовані лише на порятунок безпорадних.

Тільки справжній борець зміг подолати недовіру людей до себе та довести дію вакцини.

Вчений народився в єврейській сім'ї в Одесі, через кілька місяців після його народження вся його велика родина змушена була переїхати до Бердянська, де він здобув освіту в єврейській школі, а потім у чоловічій гімназії.

Володимир Аронович Хавкін народився у 1860 році в Одесі і пішов з життя у 1930 році в Лозанні, Швейцарія. Його внесок у науку гідно оцінили у Великій Британії, Франції та Індії. У Бомбеї та Калькутті він протягом кількох років вів боротьбу зі смертельними захворюваннями. Бактеріолог розробив противірусні вакцини проти хвороб ХІХ століття: чуми та холери.

Інститутські роки Хавкін провів в Одесі, де в його долі відіграли роль багато відомих особистостей, таких як І. Мечников, І. Сєченов, а також студентські друзі.

У 1879 році молодий Володимир вступає до Новоросійського університету в Одесі. У 1880-х роках по всій Росії ще є народний бунт і революційні радикальні настрої народництва. Молодий студент Володимир Хавкін також залучається до терористичної боротьби, після чого за ним ведуть пильні спостереження та пишуть доноси. Як би не намагались відстоювати подальшу долю своїх підопічних провідні вчителі Новоросійського університету в Одесі, але все ж таки багатьох учнів, серед яких був В. Хавкін, а також "проактивних" вчителів - виключають.

Ілля Мечников, викладач В. Хавкіна, видатний учений, який був нагороджений Нобелівською премією за внесок у науку у галузі імунології, переїжджає жити до Франції. І завдяки його клопотанню молодому студенту в 1884 році все ж таки вдається закінчити університет екстерном.

Володимир після закінчення університету всіма силами намагається продовжити дослідницькі роботи, але все марно. Його скрізь зустрічали недоброзичливо, — єврея та учасника терористичних акцій революціонерів-народників не шанували.

Тоді його рішенням було вирушити до Європи. Він їде до Швейцарії, у Лозанну. Там дає приватні уроки при Лозаннському університеті та одночасно продовжує вести наукові дослідження.

Дуже хвилюючим у його долі, але водночас ключовим поворотом у долі людства стає запрошення на роботу помічником бібліотекаря у Пастерівському університеті у Франції. Запрошення він отримав від свого вчителя Мечнікова у 1889 році.

Він погоджується відразу, навіть така посада його абсолютно не бентежила, адже він тепер стане ближчим до людей, які цінують і люблять науку, і працюють на благо всього людства.

Його вечірні та нічні праці в лабораторіях, після роботи в бібліотеці, тільки підігрівають незаперечне почуття борця та революціонера в науці. Усе, чим були зайняті його думки – вакцина від холери.

Так була створена перша у всьому світі протихолерна вакцина. Першим добровольцем після проведених успішних випробувань у лабораторії стає він сам.

Він невблаганний до себе та до своєї справи, адже багато людських жертв вже досягли міст Росії та Європи.

У 1892 році, після введеної собі смертельної дози холери, Хавкін зміг подолати всі напади та побічні симптоми цього захворювання.

Тепер її можна застосовувати і у широкі маси. Але Європа його відкриття зустрічає з недовірою.

Великобританія ж, навпаки, дає свою згоду Хавкіну випробувати вакцину у дії та працювати в Індії, де в Калькутті в цей час тисячі людей помирають від хвороби, яка нікого не шкодує.

В 1893 він їде в Індію і з самовідданістю приступає до роботи. Його не відразу приймають, але він не втрачає впевненості та властивим йому бійцівським духом спростовує усі сумніви місцевих жителів.

Вакцинація досягає широких мас, після чого спостерігаються рідкісні піки спалахів пандемії та зменшення кількості смертності в Індії. Хавкін весь цей час вів свої наукові спостереження за станом людей та дією вакцини.

Незабаром у Бомбеї, після того як холера почала відступати, в 1896 виникла нова епідемія чуми. Ще одна смертельна хвороба, яка забирала життя людей. Влада Великобританії звертається до молодого вченого з проханням винайти вакцину для боротьби з "чорною смертю".

Як тільки Хавкін одужує в Парижі після тяжко перенесеної лихоманки, він відразу ж повертається до Індії, щоб продовжити робити вакцинацію проти холери місцевому населенню і працювати над створенням нової вакцини проти чуми. І йому це вдається! Він знову стає тим першим добровольцем своєї вакцини. Його лихоманить, але він не залишає свого робочого місця, а все так само самовіддано віддається своїй справі.

Володимир Аронович Хавкін отримує визнання у Європі. Королева Вікторія у 1897 році нагороджує його високим та почесним Орденом імперії та вручає підданство Великобританії.

Його соратники, вчителі (Луї Пастер, І. Мечников та ін.) та друзі захоплюються його працями!

Відомо, що на місці обладнаної лабораторії в 1925 році в Індії відкрили інститут, який і досі носить ім'я їхнього рятівника, так вони називають вченого Хавкіна.

І тільки в Росії, під час бурхливої чуми, влада так само не хоче визнавати «лімфу Хавкіна», і заперечує будь-яку допомогу і сприяння з його боку. Але згодом у російських лабораторіях починають виготовляти вакцини методом Володимира Хавкіна.

Незважаючи на велике визнання у світі, Володимир Хавкін завжди залишався скромною людиною. Він завжди допомагав людям, про що свідчать його благодійні діяння.

В Індії вчений пропрацював понад десять років, потім повернувся до Парижа. У Європі він продовжував писати наукові праці та займатися благодійністю. Також дедалі більше часу Володимир Хавкін почав приділяти питанню юдаїзму. Свої останні роки життя талановитий вчений прожив у Швейцарії, у Лозанні. Всі свої банківські заощадження він передав на створення фонду матеріальної допомоги юдеям Східної Європи.

Століття наукових відкриттів та технічного прогресу змогло розворушити у серцях справжніх героїв свого часу справжніх «першопрохідців», які відкрили всьому світу неймовірні можливості людства.

Тільки любов до науки, любов до своєї справи, велика відповідальність та чисті наміри можуть спонукати відкрити світові щось нове та незвідане.

Володимир Хавкін – це один із тих людей, який зумів своєю наполегливістю, працею та самовіддачею допомогти науці піднятися вище на кілька щаблів.