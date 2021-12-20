В український кінопрокат виходить фільм львівського режисера «З зав'язаними очима»

17:24 10 грудень Київ, Україна

Вже сьогодні українці зможуть оцінити режисерську роботу вітчизняного кінорежисера Тараса Дроня із прем'єрою фільму «З зав'язаними очима». Стрічка була визнана кінокритиками як одна з найкращих. А також здобула нагороду Fipresci. Роботу режисера відзначили нагородами у Німеччині, Індії, Бразилії, Іспанії.

Тема, яку розкриває режисер, вперше висвітлюється у сучасному вітчизняному кінематографі.



За сюжетом головна дійова особа – спортсменка на ім'я Юля, яка займається боротьбою. Її коханий загинув на Донбасі, і пережита гірка втрата близької людини штовхає дівчину жити всупереч громадським стереотипам. Ролі головних героїв зіграли актори Марина Кошкіна та Олег Шульга.

Зйомки проходили у Львові та Києві. Творці кінострічки кажуть, що це перше українське кіно про змішані бойові мистецтва. Важливо знати, що головна героїня виконала всі трюки сама, без залучення каскадерок.

«У цьому фільмі є тема війни. Але закінчилася війна. І це на Варшавському кінофестивалі та інших відзначили, що нам вдалося розповісти про війну без війни. А ще мені важливо не маніпулювати цією темою. Все-таки для мене це кіно позитивне. Воно про вихід із травми, про вихід із дна», – зазначає режисер Тарас Дронь.

Також він додає, що для нього було надто важливо зробити якісний україномовний фільм, не використовуючи суржик.



Загалом від самого задуму до моменту, коли картина виходить на великий екран, минуло п'ять років. Бюджет фільму – 10 млн грн, а держпідтримка, зокрема, Мінкульту, склала 80%. У Львові фільм можна буде переглянути з 9 по 13 грудня у найбільших кінотеатрах у торгових центрах Forum Lviv, Spartak та Victoria Gardens. За словами режисера, більшість героїв фільму мають реальний прототип. Очевидно, що глядачам обіцяють захоплюючу та життєствердну історію.

"Тільки в мережі кінозалів можна буде побачити все, що ми вклали в це кіно, а це, насамперед, щира емоція і душа. Не хочу називати події цієї кінострічки фантастикою, це все-таки сучасність, реальні історії, складені в один пазл, з позитивним вирішенням складних взаємин між людиною та суспільством, особливо коли в центрі подій знаходиться сильна жінка, яка здатна навіть собі кинути виклик", - Тарас Дронь.

Протягом місяця фільм гастролюватиме містами України. Спеціальні покази фільму відбудуться у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі та Харкові. Просування фільму підтримано Державним агентством України з питань кіно.



Стрічка буде доступна для людей з обмеженими можливостями, а саме з проблемами зору.



У всіх кінотеатрах країни відвідувачі з порушенням зору зможуть переглянути фільм із мобільним додатком Earcatch, який містить звукоописи. У ЄС цей вид подання інформації практикується вже понад 30 років.





Розклад спеціальних показів:



♦ 10.12.21 – Одеський MULTIPLEX Гагарін Плаза.

♦ Спеціальний показ за участю актора Сергія Лузановського 10.12.21 – Дніпро, MULTIPLEX Караван.

♦ Спеціальний показ за участю виконавця головної чоловічої ролі Олега Шульги 11.12.21 – Київський MULTIPLEX Республіка

♦ 11.12.21 – Давидівська сільська рада, Львівська область.

♦ Спеціальний показ за участю режисера Тараса Дроня 11.12.21 – Харків, Планета Кіно.

♦ Спеціальний показ за участю виконавця головної чоловічої ролі Олега Шульги 12.12.21 – Львів, MULTIPLEX Victoria Gardens.

♦ І на завершення, спеціальний показ за участю режисера кінострічки 18.12.21 – Київський кінотеатр "Ліра".