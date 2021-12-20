В український кінопрокат виходить фільм львівського режисера «З зав'язаними очима»

17:24 10 грудень Київ, Україна

Вже сьогодні українці зможуть оцінити режисерську роботу вітчизняного кінорежисера Тараса Дроня із прем'єрою фільму «З зав'язаними очима». Стрічка була визнана кінокритиками як одна з найкращих. А також здобула нагороду Fipresci. Роботу режисера відзначили нагородами у Німеччині, Індії, Бразилії, Іспанії.
 
Тема, яку розкриває режисер, вперше висвітлюється у сучасному вітчизняному кінематографі.
 
Фото: Марина Кошкина
 

За сюжетом головна дійова особа – спортсменка на ім'я Юля, яка займається боротьбою. Її коханий загинув на Донбасі, і пережита гірка втрата близької людини штовхає дівчину жити всупереч громадським стереотипам. Ролі головних героїв зіграли актори Марина Кошкіна та Олег Шульга.
 
Зйомки проходили у Львові та Києві. Творці кінострічки кажуть, що це перше українське кіно про змішані бойові мистецтва. Важливо знати, що головна героїня виконала всі трюки сама, без залучення каскадерок.
«У цьому фільмі є тема війни. Але закінчилася війна. І це на Варшавському кінофестивалі та інших відзначили, що нам вдалося розповісти про війну без війни. А ще мені важливо не маніпулювати цією темою. Все-таки для мене це кіно позитивне. Воно про вихід із травми, про вихід із дна», – зазначає режисер Тарас Дронь.
Також він додає, що для нього було надто важливо зробити якісний україномовний фільм, не використовуючи суржик.
 
Фото: Кинопремьера
 

Загалом від самого задуму до моменту, коли картина виходить на великий екран, минуло п'ять років. Бюджет фільму – 10 млн грн, а держпідтримка, зокрема, Мінкульту, склала 80%. У Львові фільм можна буде переглянути з 9 по 13 грудня у найбільших кінотеатрах у торгових центрах Forum Lviv, Spartak та Victoria Gardens. За словами режисера, більшість героїв фільму мають реальний прототип. Очевидно, що глядачам обіцяють захоплюючу та життєствердну історію.
"Тільки в мережі кінозалів можна буде побачити все, що ми вклали в це кіно, а це, насамперед, щира емоція і душа. Не хочу називати події цієї кінострічки фантастикою, це все-таки сучасність, реальні історії, складені в один пазл, з позитивним вирішенням складних взаємин між людиною та суспільством, особливо коли в центрі подій знаходиться сильна жінка, яка здатна навіть собі кинути виклик", - Тарас Дронь.
Протягом місяця фільм гастролюватиме містами України. Спеціальні покази фільму відбудуться у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі та Харкові. Просування фільму підтримано Державним агентством України з питань кіно.

Стрічка буде доступна для людей з обмеженими можливостями, а саме з проблемами зору.

У всіх кінотеатрах країни відвідувачі з порушенням зору зможуть переглянути фільм із мобільним додатком Earcatch, який містить звукоописи. У ЄС цей вид подання інформації практикується вже понад 30 років.


Розклад спеціальних показів:

♦ 10.12.21 – Одеський MULTIPLEX Гагарін Плаза.
♦ Спеціальний показ за участю актора Сергія Лузановського 10.12.21 – Дніпро, MULTIPLEX Караван.
♦ Спеціальний показ за участю виконавця головної чоловічої ролі Олега Шульги 11.12.21 – Київський MULTIPLEX Республіка
♦ 11.12.21 – Давидівська сільська рада, Львівська область.
♦ Спеціальний показ за участю режисера Тараса Дроня 11.12.21 – Харків, Планета Кіно.
♦ Спеціальний показ за участю виконавця головної чоловічої ролі Олега Шульги 12.12.21 – Львів, MULTIPLEX Victoria Gardens.
♦ І на завершення, спеціальний показ за участю режисера кінострічки 18.12.21 – Київський кінотеатр "Ліра".