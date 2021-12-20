В Україні існує унікальна природна пам'ятка – базальтові стовпи

Базальтові стовпи вважаються однією з найвизначніших пам'яток українського Полісся – і все тому, що тут природа створила рідкісне геологічне явище – величні багатогранники висотою у 3 метри.

Це незвичайне та дике місце знаходиться у північно-західній частині України неподалік села Базальтове у Рівненській області. Дике місце – тому що тут немає упорядкованих місць для відпочинку, лише місцеві, приїжджі туристи та «дикуни» з наметами.

Величні стовпи та заповнені водою кар'єри тут створили свою неповторну атмосферу, яка може багатьох вразити. Можливо, для багатьох місцевих жителів ці місця вже не здаються такими винятковими, як для більшості людей, яким не доводилося у своєму житті зустрічатись з таким унікальним природним явищем. Але кар'єри Костопільського району мають свій магнетизм.

Люди з'їжджаються з різних куточків країни подивитися на це диво природи та людини. Пам'ятник природи, таке значення отримали місцеві поклади стовпчастого базальту ще з 1972. Улюблене місце багатьох його відвідувачів віднесли до заповідних геологічних зон України.

Базальтовий камінь складається з вулканічних порід та великої кількості мінералів, що надає йому незвичайної структури. Видобуток та подальша переробка базальту надали розвиток у промисловості будівельної індустрії: укладання доріг, облицювання плитами будинків, дрібний щебінь та багато іншого.

Про місце покладів природних копалин стало відомо з XVIII століття абсолютно випадковим чином: на скам'янілості натрапили місцеві мешканці, коли хотіли в землі викласти колодязь. Тверді породи базальту стали вивчати. Далі з розвитком промисловості та мануфактури в кінці XIX і на початку XX століття камінь стали використовувати для благоустрою міст, що почали розвиватися. У 20-ті та 30-ті роки XX століття тут почали видобувати та обробляти великий обсяг чорного каменю, коли частина земель Західної України входила до складу Польщі.

Збудована поляками вузькоколійна залізниця переправляла каміння прямо до Кракова, а далі — до центру Європи.

Дороги відомих нам європейських столиць та країн були викладені саме каменем із долини села Базальтове.

Умови та причини виникнення довгих кам'яних стовпів з правильною рівною геометричною будовою від 3 до 6 граней, що в товщину досягають до 1 метра, досі викликають у геологів питання. Дослідники на сьогодні більше схиляються до механізму конвекції Бенара (Релея-Бенара), видатного французького фізика Анрі Бенара, який досліджував рідкі потоки, що підігріваються знизу високою температурою. Проте утворення таких природних, монолітних покладів залишається таємницею.

Стовп має властивість рівного розколу, що полегшує виробництво та обробку каменю. Цікаві, правильні його геометричні форми в поперечному розрізі використовували для укладання доріг, про що ми вже згадували вище.

Коли поляки пристосували місцезнаходження базальту для його переробки, до села почали з'їжджатися ремісники та торговці. Кар'єри приносили дохід та процвітання місцевим підприємцям. Потім Західна Україна знову перейшла до складу СРСР і вже початок Другої світової війни зупинило успішну справу. Лише у повоєнні роки, коли кар'єр отримав статус державного об'єкта у складі Радянського Союзу, Українська РСР продовжувала добувати базальт, але вже з виробничим масштабом. У кар'єрах були прокладені дороги та електрифікація, завозилася спеціальна техніка для дроблення, завантаження та вивезення каміння з кар'єру.

Хоча у Росії також існували місця з покладами базальтових стовпів, у 40-і роки великі поставки проводили з України.

На сьогодні діють кілька кар'єрів, видобуток базальту в них забезпечують промислові підприємства України та місцеві організації.

Більшість території раніше працюючих кар'єрів затоплено. Вода і величні стовпи утворили свою неповторну і чарівну привабливість.

Кар'єр затопили після того, як було вичерпано видобуток твердого каменю. Відомо, що для безпеки людей, а також для рекреації кар'єри, які припинили свою роботу, затоплюють, щоб зона не стала об'єктом відчуження. Так і тут, річка Горинь, яка протікає поблизу Іванова Яра, стала тим резервуаром, який забезпечує рівень води у кар'єрі.

Базальтове озеро вважають наймальовничішим. Вода у кар'єрах дуже прозора від насичення її мінералами. На озері люблять відпочивати місцеві жителі. Місце також сподобалося і туристам, багато хто приїжджає навіть із наметами.

Сотні мільйонів років дають вчені цьому природному утворенню, сотні мільйонів років земля вже неодноразово змінювалася під впливом природних та кліматичних явищ, і накопичувала свої багатства. Щоразу природа дивує нас своїми скарбами, якими вона володіє. І хто знає, скільки ще таємниць вона містить у собі.