В Україні книгарні отримуватимуть державну субсидію

Депутати Верховної Ради хочуть внести зміни до законодавства для того, щоб надати пільги книгорозповсюджувачам. Якщо законопроект ухвалять, з 2023 року українські книгарні отримуватимуть державну субсидію на оренду приміщень, а юним українцям двічі видаватимуть сертифікати на придбання україномовної літератури. Щоправда, до книгарень є ключова вимога: їхня продукція має бути державною мовою. Автори законопроекту сподіваються, що це сприятиме збільшенню кількості україномовних видань, книгарень та витіснить з українського ринку російську книгу.. "Матриця свободи з'ясовувала суть змін і всі "за" та "проти" таких нововведень.



Передумови





Автори законопроекту сподіваються, що він дасть поштовх для зростання кількості книгарень, обсягу українського книжкового ринку та асортименту. Крім того, такі магазини можуть відкривати у невеликих населених пунктах. За даними статистики, в Україні в середньому одна людина купує менше однієї книги на рік. Лише 8% українців читають книжки щодня, а загалом книжкових магазинів в Україні, за офіційними даними, лише 200 (1991 року було 3600). 2/3 книг, що продаються на ринку, – російською мовою (приблизно 16 із 24 млн у 2019 році). При цьому більшість із них доставлена з Росії або надрукована в Україні підприємствами, афілійованими з російськими видавництвами.Автори законопроекту сподіваються, що він дасть поштовх для зростання кількості книгарень, обсягу українського книжкового ринку та асортименту. Крім того, такі магазини можуть відкривати у невеликих населених пунктах.

«Метою прийняття законопроекту є стимулювання розвитку українського книжкового ринку як важливого чинника гуманітарного розвитку та національної безпеки. зменшення руйнівного впливу держави-агресора на український книжковий ринок», – йдеться у пояснювальній записці.



Суть законопроекту

Законопроект 6287 подав голова Комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та ще 63 депутати Верховної Ради. Він передбачає внесення змін до законів «Про видавничу справу» та «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні». Є два ключові нововведення, запропоновані депутатами: державна субсидія на оренду приміщень для книготорговців та сертифікат на купівлю книг при народженні та у 14 років при отриманні паспорта.



Сертифікат становитиме 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 2021 рік це 681 грн) та може бути використаний виключно для придбання книжкових видань державною мовою. А книгорозповсюджувачі отримають право на державну субсидію для відшкодування витрат на оренду приміщення. Сума субсидії не може перевищувати вартість оренди, а також не може перевищувати 20% суми доходу, отриманого з продажу книг. Законопроект також встановлює обмеження площі та вартості 1 м2 оренди з градацією відповідно до величини населеного пункту.



Субсидію зможуть отримати розповсюджувачі книг, для яких роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах є основним видом діяльності по 80% доходу від торгівлі книгами. А книжкові видання, які продаються, можуть бути лише українською мовою корінних народів України (кримські татари, караїми та кримчаки), офіційними мовами Європейського Союзу.

Максимальний розмір субсидії на рік для однієї книгарні становитиме: від 54,5 тис.. грн (для громад до 30 тис. населення); 435,8 тис. грн. для більшості обласних центрів; близько 1,2 млн. грн. для Києва.

За умови схвалення Верховною Радою цього законопроекту він набуде чинності після ухвалення нового державного бюджету, адже на ці програми потрібно виділити кошти. Фактично він почне діяти з 2023 року. Сертифікат на покупку книг видаватиметься з 1 січня 2023 року. А надання субсидії – щокварталу з 1 квітня 2023 року. Хто зможе отримати субсидію, вирішуватиме український інститут книжки.



«Завдяки цим механізмам обсяг українського книжкового ринку має зрости втричі, асортимент – удвічі, а книгарень – у 4-5 разів. Причому по всій країні читатимуть переважно українською мовою», – йдеться у пояснювальній записці проекту.

Обговорення





Ті точки продажу, які торгують російськомовними книгами, не зможуть отримати субсидію. Їхня діяльність регулює закон про мову (не більше 50% видань від усієї продукції). Представники Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів вважають, що складання асортименту таких магазинів для отримання субсидії може призвести до втрати ними від 20-30% оборотних коштів, і ця сума перевищуватиме розмір очікуваної субсидії.



Видавці активно обговорюють законопроект, хоч і зазначають, що він насамперед стосується розповсюджувачів книг.

Директор видавництва «Урбіно» Анатолій Івченко скептично оцінює прогнози законодавців щодо збільшення чисельності книгарень та обсягів продукції.. Пояснює, що насправді для такої діяльності недостатньо приміщень, а в ТЦ орендувати дорого: «Можна зобов’язати торгові центри надавати приміщення для книгарень та зменшити оренду для них. Але важливо, щоби відкривалися незалежні книгарні, а не мережеві».



Збільшення кількості книгарень спричинить більше витрат для видавництв. «Для маленького видавництва постачати книги до багатьох книгарень – це логістичні витрати. Так само залишки у книгарнях збільшують податок на прибуток. Адже його платять від відвантажених, а не реально проданих», — додає Анатолій Івченко. Також, на його думку, нереально збільшити вдвічі кількість нових видань, адже в Україні немає стільки письменників чи перекладачів.



Зазначають книговидавці та проблеми зі статистикою та реальними цифрами у даній сфері.

Держстат вважає лише книжкові мережі, а ФЛПи, що відкрили, не враховують. Тому видавці вважають, що кількість 200 книгарень на всю Україну явно зменшена. Ще однією проблемою останніми роками видавці називають видання книг без вказівки тиражу, що є грубим порушенням. Якщо у 2019 році таких було 323, то вже у 2020 – понад 2000 (10% усіх виданих в Україні). Такі видання Книжкова палата неспроможна врахувати. Також вона не враховує додрукування тиражу книг. А як враховуються електронні та аудіокниги – взагалі невідомо.



Головна редактор «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка піддає сумніву статистику, яку наводить Асоціація видавців та книгорозповсюджувачів про те, що у 2020 році в Україні видано на 23% назв книг і на 34% тиражу менше, а 343 видавництва та 48 книжкових магазинів. Тому, приймаючи важливі рішення, слід упорядкувати статистику та реальні цифри, які прямо відносяться до сфери видання та розповсюдження книг.



«Зміни законодавства, хоч і торкаються насамперед книготорговців, однак вони стимулюватимуть видавництва розвивати власні мережі книгарень. Насправді у нас є проблеми з читацьким ринком, у аудиторії, що не збільшується», — робить висновок Мар'яна Савка.

Читання як тренд

Український інститут книги підготував Стратегію розвитку читання на 2021-2025 роки.. Вона передбачає доступ до книги, її підтримку та розвиток книжкової екосистеми, а також формування тренду читання, пояснила директор Інституту книги Олександра Коваль.. Також для популяризації читання слід реформувати бібліотеки, вважають культурні менеджери. Їх в Україні близько 13 тисяч, практично у кожній громаді. Але вони мають стати центром культурного життя, особливо у малих містах та селах. Навіть можна подумати, щоб відкрити у бібліотеках точки продажу літератури.



Чекати на надзвичайну економічну вигоду від культурних закладів не варто, але й економити на них не можна, додає засновник видавництва «Комора» Ростислав Лужецький, який консультував депутатів при розробці законопроекту. Адже це дуже потрібна сфера, яка дає основу для розвитку.



“Історія людства – це історія культури. А ті економічні вкраплення, які є в історії людства, це елементи культури. Бо Сфорца та Борджія ми знаємо лише тому, що вони були меценатами Леонардо чи Мікеланджело. Культура вирішує основні речі, які потім дають економіку, добробут та інше. Книга – це ознака цивілізованості», – підсумував Ростислав Лужецький.