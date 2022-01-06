В Україні щороку, 6 січня, святкують Різдвяний святвечір

Різдвяний святвечір – вважається містичним днем, на межі якого відкривається завіса майбутнього. А також днем, коли на світ прийшов рятівник Ісус Христос.

Як тільки настає вечір 6 січня починаються Святки – дні ворожінь, народних гулянь (різдвяного вертепу) та прославлення Діви Марії та сина її Ісуса Христа.

Різдвяний святвечір – вечір, коли у місті Віфлеємі народився син Марії Ісус Христос і у світ прийшов рятівник. Народження рятівника відбувалося у печері зі худобою, на твердій соломі. Благодать новонародженого забарвила убогу печеру. Мир та благовоління прийшли на землю.

І цієї миті пастухам прийшло бачення – ангели сповістили про немовля в яслах, яке буде радістю для всіх людей. Пастухи поспішили до Віфлеєму і, знайшовши Марію, Йосипа та новонародженого у вказаному ангелами місці, розповіли, що з ними сталося та вклонилися Діві Марії. У печеру також прибули волхви, поклавши дари, вони пішли по всій землі прославляти Богонемовля та Мати Божу. Борг волхвів тепер проповідувати й прославляти Бога, за те, що послав рятівника. З народженням Місії розпочалися нова ера та Новий Завіт.

Головне місце різдвяного вечора на столі серед 12 пісних страв займає кутя: страва з різних видів попередньо розмоченої, а потім відвареної пшениці або рису (сочива) з медом, горіхами та родзинками. Кожен мав пригоститися кутею.

Цього вечора важливо було згадати людей, які вже не з нами і тих, хто серед нас. Зустріч живих та мертвих. Тому кутя – це традиційно важлива страва, яку готують не тільки до прославлення та радості сина Божого, але й нею одночасно згадують майбутні події на хресті, тим самим згадують померлих.

Цього ж вечора у Гоголівській Диканьці розгортаються найнезрозуміліші та найнеймовірніші події, коли з нічного небосхилу крадуть Місяць. Коваль Вакула, спіймавши чорта, вирушає до самої Цариці до Петербурга за черевичками для своєї Оксани. А в цей же час усі гадають, що Вакула канув у воду і вже ніколи не радуватиме серце дівчині Оксані...

Микола Гоголь у повісті «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» описав свій край і село Диканька Полтавської області, в яке можна відправитися будь-якого дня та на власні очі побачити «містичні місця», описані в оповіданнях Гоголя. У селі можна заглянути до музеїв та побачити ряд інших визначних пам'яток. Але на жаль, багато за XX сторіччя було зруйновано та спалено, як і в селі Гоголівка, де народився та виріс Микола Васильович Гоголь. Наприкінці XX століття вдалося реконструювати деякі будівлі, у тому числі садибу письменника. Сьогодні для відвідувачів відкрито культурний заповідник, до комплексу якого входить і сама садиба.

Письменник Микола Гоголь мешкав у селі Василівка. У нього був дуже сильний зв'язок із мамою. Вони часто переписувалися. У листах мати надсилала різні історії та повір'я простих людей, коли Микола Васильович довго був відсутній. Сам він любив приїжджати додому та перебувати в рідній садибі; йому подобалося знаходитись вдома, коли навколо було тихо й спокійно, та працювати над новими творами.

Гоголя називають одним із містичних письменників початку XIX століття. У його оповіданнях проглядається якась ознака подій, яким призначено бути. Сама особистість Миколи Гоголя, його народження та смерть також оточені містикою.

Також Святки для багатьох значать дні, в яких можна погадати на нареченого-рядженого і отримати відповіді на запитання, що цікавлять. Дівчата з нетерпінням чекають на свою зустріч зі своїм обранцем.

Ворожіння на вибір безліч і на будь-який смак. Головне цього вечора не зашкодити. Так що вибирайте найлегші та найпростіші ворожіння. Дні ворожіння відбуваються у період з 7 по 19 січня.

Напередодні Святвечора хочеться побажати процвітання, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Всім смачній куті на столі та миру в будинку!