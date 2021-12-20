У пошуках зимових розваг. Гірськолижні курорти Львівської області

13:36 18 грудень Київ, Україна

Карантин, закриті кордони, а вам несила сидіти вдома? На подвір'ї нарешті засніжило, а це гарна нагода виїхати в гори! Лижі, борд, санки, тюбінг, ковзани, а також свіже карпатське повітря та засніжені вершини, за якими так добре спостерігати з вікна готельного номера після різних активностей. Тим більше, що роботу готелів та курортів дозволено під час локдауну. Щоб у пошуках зимових розваг ви не витрачали багато сил на пошуки гірськолижних курортів, ми зібрали інформацію про курорти Львівської області та пропонуємо переглянути її за кілька хвилин.



Майдан



Найближчий гірськолижний спуск від Львова розташований у селі Майдан Жовківського району. Йдеться про комплекс «Чарівні озера», що за 30 км від Львова. Тут одна траса завдовжки 680 м та один крісельний підйомник. Покататися на лижах та сноуборді можна щодня до 17:00.



У цьому комплексі можна взяти напрокат спорядження. Новачки можуть скористатися послугами інструктора, оскільки у «Чарівних озерах» є гірськолижна школа. Відстань від Львова: 30 км. Вебкамера.

Поляна



За пів години їзди від Львова є ще одна гірськолижна база – «Казкова галявина». Розташована вона лише за 35 км від Львова у селі Поляна Миколаївського району. Тут одна траса завдовжки 900 м та один бугельний витяг. Покататися на лижах, сноуборді чи сноутюбах можна до 20:00. Тут ви сплачуєте за кількість спусків.



У «Казковій галявині» є дві траси для сноутюбінгу – дитяча (150м) та доросла (300м). Діти до 3 років можуть кататися безкоштовно, але у супроводі дорослого після покупки квитка. Діти до 7 років можуть кататися на дитячій трасі безкоштовно без супроводу дорослого, а на дорослій трасі – з супроводом людини, яка купила квиток. Для дітей віком від 8 років потрібно купувати дорослий квиток.



Борислав

У Бориславі з 2016 року працює гірськолижний курорт «Буковиця». Тут є відвіс середнього рівня складності (850 м), легкого рівня (950 м) та дитячий (250 м).



Ви також можете орендувати лижний або сноубордний комплект або пройти навчання у лижній школі. Якщо ви навчаєтесь у групах від 2 до 8 осіб, то зможете заощадити. Для зручності відвідувачів на курорті працює Ski-сервіс.

На курорті можна покататись на сноутюбах. Відстань від Львова: 98 км.



Орів

На горі Цюхів на Сколівщині облаштовано курорт «Карпатські полонини». Тут є один лижний спуск завдовжки 300 м і один бугельний підйомник, яким можна скористатися до 18:00. У цьому комплексі ви також зможете взяти в оренду лижі, сноуборд, санки, а також лижні куртки та штани. Особливістю цього комплексу є те, що тут можна покататися не лише на лижах чи сноуборді, а й на ковзанах. Ви зможете кататися на ковзанці з 09:00 до 18:00. Відстань від Львова: 107 км.



Гора Житня у Сколі

Ще один невеликий спуск є у самому Сколі. Він розташований на горі Житній висотою 800 м. Тут облаштована траса завдовжки 300 м із бугельним підйомником. Ця траса підійде для новачків. Відстань від Львова: 110 км. Сайту та вебкамери немає. На території бази відпочинку «Бойківський двір» між селами Розлуч (Турківський район) та Ясениця-Замкова (Старосамбірський район) облаштовано гірськолижну трасу завдовжки 700 м. Вона підходить для початківців та працює до 17:00.



У цьому комплексі ви зможете покататися на снігоході з інструктором (ціна вказана за один підйом). Відстань від Львова: 124 км.



«Захар Беркут»

На горі Зворець, розташованій у селі Волосянка на Сколівщині, розташований ще один відомий гірськолижний курорт – «Захар Беркут». На горі є 9 трас різної складності, які підійдуть і для новачків, і для впевнених лижників. Ви можете придбати абонемент на повний день. Для учасників АТО на курорті діють знижки.



Якщо у вас немає власного спорядження, ви можете взяти його в оренду. Також ви можете взяти в оренду окуляри, куртку, штани, сноутюб або користуватися камерою для зберігання речей. Для всіх новачків на території діє лижна школа. Також є можливість проведення групових занять. Відстань від Львова: 145 км.



Сянки

У селі Сянки на Турківщині знаходиться Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України. Тут тренуються паралімпійці, однак усі охочі можуть приїхати сюди, щоби покататися на лижах. На базі є два гірськолижні спуски завдовжки 590 і 1500 метрів, обладнані одним крісельним підйомником.

Минулого року учасники АТО мали знижку 50%.