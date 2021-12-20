У пошуках зимових розваг. Гірськолижні курорти Львівської області

13:36 18 грудень Київ, Україна

Карантин, закриті кордони, а вам несила сидіти вдома? На подвір'ї нарешті засніжило, а це гарна нагода виїхати в гори! Лижі, борд, санки, тюбінг, ковзани, а також свіже карпатське повітря та засніжені вершини, за якими так добре спостерігати з вікна готельного номера після різних активностей. Тим більше, що роботу готелів та курортів дозволено під час локдауну. Щоб у пошуках зимових розваг ви не витрачали багато сил на пошуки гірськолижних курортів, ми зібрали інформацію про курорти Львівської області та пропонуємо переглянути її за кілька хвилин.

Майдан
 
Фото: комплекс «Волшебные озера»

Найближчий гірськолижний спуск від Львова розташований у селі Майдан Жовківського району. Йдеться про комплекс «Чарівні озера», що за 30 км від Львова. Тут одна траса завдовжки 680 м та один крісельний підйомник. Покататися на лижах та сноуборді можна щодня до 17:00.

У цьому комплексі можна взяти напрокат спорядження. Новачки можуть скористатися послугами інструктора, оскільки у «Чарівних озерах» є гірськолижна школа. Відстань від Львова: 30 км. Вебкамера.
 
 
Поляна
 
Фото: Горнолыжная база – «Сказочная поляна»

За пів години їзди від Львова є ще одна гірськолижна база – «Казкова галявина». Розташована вона лише за 35 км від Львова у селі Поляна Миколаївського району. Тут одна траса завдовжки 900 м та один бугельний витяг. Покататися на лижах, сноуборді чи сноутюбах можна до 20:00. Тут ви сплачуєте за кількість спусків.

У «Казковій галявині» є дві траси для сноутюбінгу – дитяча (150м) та доросла (300м). Діти до 3 років можуть кататися безкоштовно, але у супроводі дорослого після покупки квитка. Діти до 7 років можуть кататися на дитячій трасі безкоштовно без супроводу дорослого, а на дорослій трасі – з супроводом людини, яка купила квиток. Для дітей віком від 8 років потрібно купувати дорослий квиток.
 

Борислав
 
Фото: Горнолыжный курорт «Буковица»
 
У Бориславі з 2016 року працює гірськолижний курорт «Буковиця». Тут є відвіс середнього рівня складності (850 м), легкого рівня (950 м) та дитячий (250 м).

Ви також можете орендувати лижний або сноубордний комплект або пройти навчання у лижній школі. Якщо ви навчаєтесь у групах від 2 до 8 осіб, то зможете заощадити. Для зручності відвідувачів на курорті працює Ski-сервіс.
На курорті можна покататись на сноутюбах. Відстань від Львова: 98 км.
 

Орів
 
Фото: Курорт «Карпатские полонины»
 
На горі Цюхів на Сколівщині облаштовано курорт «Карпатські полонини». Тут є один лижний спуск завдовжки 300 м і один бугельний підйомник, яким можна скористатися до 18:00. У цьому комплексі ви також зможете взяти в оренду лижі, сноуборд, санки, а також лижні куртки та штани. Особливістю цього комплексу є те, що тут можна покататися не лише на лижах чи сноуборді, а й на ковзанах. Ви зможете кататися на ковзанці з 09:00 до 18:00. Відстань від Львова: 107 км.
 

Гора Житня у Сколі
 
Фото: Гора Ржаная в Сколе
 
Ще один невеликий спуск є у самому Сколі. Він розташований на горі Житній висотою 800 м. Тут облаштована траса завдовжки 300 м із бугельним підйомником. Ця траса підійде для новачків. Відстань від Львова: 110 км. Сайту та вебкамери немає. На території бази відпочинку «Бойківський двір» між селами Розлуч (Турківський район) та Ясениця-Замкова (Старосамбірський район) облаштовано гірськолижну трасу завдовжки 700 м. Вона підходить для початківців та працює до 17:00.

У цьому комплексі ви зможете покататися на снігоході з інструктором (ціна вказана за один підйом). Відстань від Львова: 124 км.
 

«Захар Беркут»
 
Фото: Горнолыжный курорт
 
На горі Зворець, розташованій у селі Волосянка на Сколівщині, розташований ще один відомий гірськолижний курорт – «Захар Беркут». На горі є 9 трас різної складності, які підійдуть і для новачків, і для впевнених лижників. Ви можете придбати абонемент на повний день. Для учасників АТО на курорті діють знижки.

Якщо у вас немає власного спорядження, ви можете взяти його в оренду. Також ви можете взяти в оренду окуляри, куртку, штани, сноутюб або користуватися камерою для зберігання речей. Для всіх новачків на території діє лижна школа. Також є можливість проведення групових занять. Відстань від Львова: 145 км.

Сянки
 
Фото: Западный реабилитационно-спортивный центр
 
У селі Сянки на Турківщині знаходиться Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України. Тут тренуються паралімпійці, однак усі охочі можуть приїхати сюди, щоби покататися на лижах. На базі є два гірськолижні спуски завдовжки 590 і 1500 метрів, обладнані одним крісельним підйомником.
Минулого року учасники АТО мали знижку 50%.
 