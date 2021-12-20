У Карпатах розташувався колоритний край: серце Гуцульщини – Верховина

Карпати – одне слово, але скільки у ньому неосяжного: гори, ліси, рівнини, водоспади, річки, ущелини, скелі та озера.

Карпати у всіх викликають захоплення та незабутні почуття свободи та єднання людини з природою. Це надає багато сил та натхнення.

В українських Карпатах, на широких полонинах і в гірській місцевості розташувалися населені пункти, люди в яких тільки посилюють неповторне сприйняття у туристів, які приїхали на відпочинок, і просто любителів природи. Місцеві жителі без перебільшення надають неповторну особливість Карпатам.

Познайомитися з ними якомога ближче ви зможете, приїхавши в одне із поселень в Івано-Франківській області – Верховина, Гуцульщина. Торкнемося трохи історії, людей та незвичайних місць, чим і сильна ця місцевість.

Верховина, так її стали називати вже після 1962 року по її високій місцевості, розташованій високо в горах від 620 до 1250 метрів над рівнем моря.

Раніше, коли ця територія перебувала під впливом Польщі, місцевість Верховина мала назву Жаб'є, сьогоднішнє звичне нам звучання місцевості було отримано після Другої світової війни. Чому саме Жаб'є, думка багатьох розділяється. Дехто стверджує, що це було пов'язано з постійним супроводом жаб'ячого квакання. Інші ж схиляються до думки, що селище того часу мало схоже ім'я першого поселенця.

Як і будь-яка інша місцевість, територія населеного пункту Верховина має свою історію. Вона сповнена своїм неповторним гуцульським колоритом. Населяли Верховину мешканці ще задовго до нас. Про це свідчать скельні написи на одній з її визначних пам'яток «Писаний Камінь». Багато вчених відносять наскельні малюнки до періоду язичництва і раннього християнства.

Територія Верховини входила до складу Австрійської імперії і вже на початку XX століття, до 1939 року, перейшла до Польщі.

У 18 та на початку 19 століття жителі місцевих поселень перебували під гнітом місцевих шляхтичів, внаслідок чого вони почали боротися проти несправедливості та умов, у яких вони не могли існувати, проти матеріальної нерівності. Тому в гірській місцевості з'являлися свого роду "месники", опришки, котрі вели боротьбу проти свавілля.

"Тіні забутих предків", "Анничка", "Олекса Довбуш" – це фільми, зняті українською кіностудією ім. Довженка у краях Гуцульщини. У фільмах йде розповідь про життєві історії гуцулів. Олекса Довбуш, про кого складено чимало легенд, був реальною особистістю, що боролася проти шляхтичів.

Високогірне озеро "Марічейка", оточене лісом, за легендою утворилося від пролитих сліз юнака за своєю нареченою, яка була вбита ворогами за порятунок мешканців села.

Чому саме гуцульський край – запитаєте ви. Насправді гуцули, жителі гірської місцевості виступають як субетнічна група української нації. У Карпатах до таких груп відносять лемків та бойків. Усе це зумовлено багатьма історичними подіями минулих століть.

Існує багато припущень, звідки бере свій початок гуцульське поселення в Карпатах. За однією з версій етнографів, гуцулами (розбійниками) так називали своїх неспокійних сусідів молдавани та румуни. Як ми вже згадували, тут йдеться про те, як гуцули намагалися відновити справедливість і рівність між шляхтою та звичайним населенням (яскравий образ Олекса Довбуша).

Жителі Гуцульщини намагаються зберегти свою культурну спадщину, пам'ять про предків. Історичні природні об'єкти, традиції, предмети побуту, музичні інструменти – все це можна побачити у музеях Верховини та дізнатися більше про життя гуцулів: Музей Романа Кумлика, музиканта та етнографа, Краєзнавчий музей, Музей музичних інструментів та побуту гуцулів, історико-архітектурні будівлі, обсерваторія, печери Довбуша, гори та ще багато цікавого.

Навіть для любителів містики тут знайдуться місця для відвідувань. Одне з таких місць – Музей гуцульської магії, де вам розкажуть про гірських духів Карпат. Ще інше місце – печери Довбуша, де досі за легендою зберігаються його сховані скарби.

У музеях, які доступні нам сьогодні, гуцули відтворили традиційні звичаї та обряди, одяг, страви, предмети побуту, види робіт: гончарство, ткацтво, сироварня, вівчарство, вишивання, робота зі шкіряними виробами та музика.

Відома трембіта, народний музичний інструмент гуцулів, раніше служила не лише знаком виходу овець на полонину, а й попередженням про небезпеку, а також нею запрошували на весілля чи сповіщали про народження дитини.

Історія краю та про його мешканців згадується у багатьох творах українських відомих поетів та письменників України, серед яких Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та багато інших.

Карпати притягують до себе своєю загадковістю. Сюди люблять приїжджати відпочивати, адже кожному тут знайдеться, чим себе захопити, кожен підбере відпочинок на свій смак. Але крім масових заходів та розваг ви зможете по-справжньому перейнятися традиціями та самобутністю гуцулів, відвідавши Верховину, серце Гуцульщини, гірські вершини якої розташовані високо над рівнем моря, звідки видно всю красу, що захоплює дух. А звуки трембіти здатні віднести вас далеко, вони подібні до водоспаду, який зривається по скельних ущелинах, і вітру, що проноситься по гірських висотах і рівнинах.

Завітайте на українські Карпати, насолодитеся місцевим колоритом, мальовничою та неповторною природою, мешканцями, традиціями та культурою, скуштуйте гастрономічні страви, і ви відчуєте дух непорушних Карпат.