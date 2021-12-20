У центрі Борислава встановили пам'ятник видатному винахіднику гасової лампи Яну Зегу

У Бориславі відкрили пам'ятник Яну (Йогану) Зегу. Це винахідник гасової лампи, автор технології рафінування та переробки нафти та перший аптекар міста. Із трьох запропонованих проєктів обрали роботу скульптора Романа Кікти. Про це повідомив керівник ТІЦ Борислава Ігор Романюк.

Пам'ятник відкрили 9 грудня на вул. Шевченка, 12 у центрі Борислава біля аптеки, де Ян Зег працював. Його збудували у рамках реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія України та Польщі» за програмою транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь. Партнером Борислава у проєкті є гміна Сянік (Польща).

«Проєкт OilCradle прагне привернути увагу до колишніх місць видобутку нафти (Борислав та Сянік) через створення впізнаваного туристичного бренду та нових туристичних продуктів на основі їхнього минулого. На основі досліджень архівних матеріалів буде створено альбом про історію нафтової промисловості у двох містах, карти з позначенням місць, пов'язаних із нафтовою промисловістю, та загальний вебсайт з електронним каталогом», – йдеться в описі проєкту.

Іншому винахіднику гасової лампи Ігнатію Лукасевичу пам'ятник відкриють 16 грудня у школі Страхоцина (Польща). Сайт та альбом теж скоро презентують. Для реалізації проєкту було виділено 66659 євро, з яких 90% видатків сплатив ЄС, а 10% – самі учасники з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, у січні 2021 року у Бориславському міському парку відкрили аптеку-музей Яна Зега. А нещодавно у місті відкрили туристично-інформаційний центр, який очолив краєзнавець та співрозробник туристичної стратегії міста Ігор Романюк. «11 листопада було створено ТІЦ. Він працюватиме у фойє кінотеатру "Муляр" на вул. Шевченка, 25. Наразі там проводять ремонти до офіційного відкриття приміщення», – розповів Ігор Романюк.