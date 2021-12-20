Український рушник – символ оберегу

17:14 06 грудень Київ, Україна

Рушник є одним із давніх та самобутніх символів України, у ньому переплітаються історія, побут та традиції наших предків. Кожна подія в житті впліталася ниткою в рушник, кожен символ на ньому вбирав таємне послання на захист і добробут сім'ї.

Етнографи відносять появу рушника ще задовго до появи Християнства на Русі. Важливе значення надавали вишитим орнаментам на білому полотні.

Символічне біле полотно означало світле, чисте майбутнє, яке було в руках Творця. Коли дитина народжувалась у сім'ї, її одразу ж огортали чистим рушником. Лляна тканина для рушника бралася до 5 метрів у довжину, завширшки приблизно 40 см. Довгим полотно робили для того, щоб дорога життя стелилася світла і рівна.

Такий же зміст вкладали, коли померлих родичів проводжали до іншого світу. Їх огортали в білі тканини і опускали на довгих чистих рушниках для поховання, щоб їхні душі не заблукали.

Саме полотно ткалося жінками на верстаті з льону чи коноплі. Ткати таке полотно – це була своєрідна обрядова процесія. Її прирівнюють до створення матеріального світу, коли вся наша земна матерія ткалася одним Творцем.

Форма рушника також визначена неспроста, як інші герметичні фігури (квадрат, коло, ромб), прямокутник має своє таємне значення - прямий і довгий шлях життя.

Для рушника відбирали найкраще полотно, і нитки також бралися найякісніші, бо рушник виступав як оберіг, захист від усього поганого та злого. Наші пращури вірили у високе заступництво, тому кожен символ, орнамент, стібка, нанесена ниткою на рушник, мали своє таємне призначення: захист від злого духу, оберіг чоловіків на війні від смерті. Святкові рушники використовувалися для захисту будинку від несприятливих природних явищ, таких як грім. Також вишите полотно використовували для одужання хворого від злої недуги. Для весільної урочистості та обряду готувалося близько 40 рушників.

Велике значення мала голка. Металевий предмет був провідником тієї чистої енергії, яку вкладали майстрині. Голка з ниткою наносила долю на полотно. Найчастіше процес вишивання супроводжувався тишею чи тихою молитвою.

У кожному будинку стіни оздоблювали рушниками для захисту. Навіть задовго до запровадження Християнства на Русі рушники прикрашали кут трапезної. А після того, як уже в кут ставилися ікони, їх обрамляли рушником.

Наші предки надавали сакрального значення вишитому на білому полотні рушнику: рушник на полі під час роботи, рушник у колисці для новонародженого, рушник для вмивання, рушник для видачі молодої заміж, рушники на захист будинку, рушник для захисту чоловіків на війні, рушники для зустрічі гостей на порозі свого будинку, рушники для обрядів на збирання врожаїв, святкові рушники, рушники на супровід померлих.

Багато етнографів помічають, що коли рушник вишивався, краса не була на першому місці. Під час таємничого процесу важливо було нанести саме значення, сенс рушника. І важливим було дотриматися правила - на полотні нічого не можна було перешивати або виправляти, інакше доля могла розлютитися.

Дивно, що вдалося зберегти такий самобутній предмет з давніх-давен і не втратити значущість. Саме в рушниках наші предки передали сакральний сенс і пам'ять про те, яким був їхній побут і якими цінностями вони жили. Наразі призначення рушника не використовується, як це було раніше. Його застосування залишилося здебільшого для весілля. По правді кажучи, нові покоління сучасності уникають і цієї традиції.

Здебільшого рушник використовують люди, які проживають у селах. Але й там він уже не має прямого призначення, як це було раніше в обрядовій символіці.

Зараз рушник служить окрасою, в якій кожна майстриня намагається привнести свою особисту майстерність.