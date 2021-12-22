Тустань – місце сили!

23:14 21 грудень Київ, Україна

Локація Тустань, на Сколівщині, приваблює туристів насамперед своїми самобутніми скелями зі слідами фортеці IX-XVI століть. Але це місце може зацікавити багатьма й іншими принадами. Про маловідомі пам'ятки в Уричі ми підготували невелику добірку.

Найбільший скарб – скелі зі слідами фортеці

Середньовічний період у Тустані – це фортеця зі слідами стародавньої забудови та все, що з цим пов'язано: цистерни, колодязі, видовбані у камені. У нас є земляні укріплення, вали, давня дорога – торговий шлях, на якому стояла Тустань та збирала мита, залишки гідротехнічної споруди.



У цивілізованому світі найбільший інтерес туристів викликає справжність. А Тустань ще недооцінена людством, бо її потенціал є якраз у давніх слідах. Пази та вруби в скелях – це те, що збереглося із Середньовіччя. Сліди видовбані руками людей, які будували дерев'яну частину фортеці. Це унікальна інформація, якої немає в інших археологічних пам'ятках, збережених на рівні фундаменту. Завдяки скелям ми маємо сліди вертикальної конфігурації тих будівель: стін, перекриттів, дахів, маємо товщину та висоту. Тож команда Тустані так обережно ставиться до питання відновлення фортеці. Є багато шанувальників цієї ідеї, але треба розуміти, що якийсь Діснейленд чи замок можна збудувати на будь-якому місці, десь у полі. Але справжні сліди є лише на скелях і це найбільша цінність, яку варто зберегти недоторканою та показати людям.



Над цим зараз активно міркують працівники заповідника, як розкрити цю пам'ятку для туристів, зробити її максимально доступною для людей. Тому що ще багато автентичних слідів фортеці заховано і на нас чекає величезна робота, щоб розкрити їх. Але в жодному разі не можна відновлювати фортецю Тустань з багатьох причин, насамперед тому, що ми будемо змушені тоді закрити і пошкодити ці справжні сліди. Монтажні роботи мають на увазі втручання у скелі.

По-друге, будь-яка реконструкція буде гіпотезою, ніхто не знає і не знатиме, якою була фортеця. Принцип тривалої руїни – це той підхід, яким користуються у всіх замках та пам'ятках у Європі: якщо об'єкт частково втрачений, його не намагаються повністю відбудувати, а лише у тих частинах, де точно відомо, як він виглядав. У нас немає жодної фотографії чи малюнка, як виглядала фортеця Тустань, є лише гіпотеза Михайла Рожка і поки що ніхто краще і точніше не зміг запропонувати.



Будь-яке відновлення позбавить майбутні покоління шансів на продовження дослідження Тустані. Хоча не виключається можливість відбудувати фрагмент фортеці в місці, де достовірно зрозуміло, як вона виглядала і де буде найменша шкода для скель.



Стародавні петрогліфи

У Тустані є стародавні сліди зображень на скелях, так звані петрогліфи. Це видовбані в камені вовки, що наздоганяють лося, вершник на коні. По-різному це інтерпретують. Також збереглися у кількох місцях зображення хрестів, сокир, свастик, ще не до кінця досліджених символів. Це період значно давніший, ніж Середньовіччя, але не менш цікавий. Окремої уваги потребують пізніші наскельні символи та підписи – з кінця ХІХ – ХХ століть. Це відзнаки молодіжних рухів, тризубці, патріотичні гасла, підписи мандрівників, які тут були задовго до створення заповідника.



Петрогліфи свідчать, що життя на урицьких скелях було як задовго до фортеці, так і після її занепаду.



Агроландшафт – це також культурна спадщина

Традиційне бойківське село, у тому числі Урич, розвивалося вздовж річки в долині. Будинки будували близько один у одного, а схили вгору від будинків використовували як сільськогосподарські поля. Гуцули жили в інших горах, більше займалися скотарством і їхні споруди були розкидані по схилах, а бойки були землеробами і компактно будували житло в долині.



Але використовували велику площу пологих схилів для обробки землі. У них там зростало жито, яким потім покривали дахи, росло те, чим вони харчувалися, те, з чого вони ткали свій одяг на верстатах. Тому поля, з давніми рукотворними терасами та смугами полів – невіддільна культурна спадщина Урича. Дуже важливо, щоб ці території залишалися незабудованими. Вони істотно впливають на вигляд скель з села, а також села з боку скель.



Є добрі приклади словацьких чи польських гірських сіл, де це вже роблять. В Уричі досі багато хто обробляють свої поля, по-друге, є різні комерційні проєкти: на цій землі можна вирощувати продукцію на продаж. Тому що навколо Тустані розвиваються ресторани, садиби, які потребують натуральних продуктів. Це можуть бути овочі, пасіки, плодові сади, льон.



Можливо, потрібно дотувати земельних власників, є різні програми. Тобто шляхів збереження може бути багато, як зберегти ці схили не забудованими та не зарослими лісом. Ми розуміємо, що сам собою агроландшафт не збережеться і вимагає зусиль, але ми готові цим займатися, допомагати людям – підтримувати їх у належному стані.

Криївки УПА

Визвольний рух в Уричі був дуже активним. Тому що це був дуже національно-свідомий регіон, тут діяли і українські січові стрільці, і воїни УПА. Також село пам'ятає трагічні події, пов'язані із німецькою окупацією. У тій околиці відбувалися масові вбивства євреїв і поляків. Це не означає, що Урич є унікальним, але завдяки тому, що Урич знаходиться в межах охоронних зон заповідника і там постійно працюють вчені, ця тема там значно глибше досліджена, ніж у інших населених пунктах.



Є місця навколо села, де були повстанські схованки. Нам відомі точні місця їхнього розташування, їхні назви. Їх можна маркувати, оновлювати, прокладати туди маршрути. Криївки, як правило, зруйновані, але за належних досліджень їх можна відтворити.

Нафтовидобуток в Уричі

Урич розташований на нафтовому родовищі, географічно це дуже близько до Борислава, приблизно 10 км. Борислав же наприкінці XIX століття був величезним центром нафтової промисловості, там добувалося близько 5% нафти від світового обсягу.

Нафтовидобуток на околицях Урича почався в той самий час, теж наприкінці XIX століття, ще за Австро-Угорської імперії, пізніше в міжвоєнний час він продовжував діяти. Це було в тій частині села, де виїзд на Східницю. Під горою є місце, де було багато старих довоєнних веж. Видобуток продовжувався і за радянських часів, і навіть зараз.



Цю тему теж можна вивчити та презентувати для туристів. Поки що вона у нас представлена тільки одним стендом. Ми наголошували на місці, де колись була нафтова свердловина радянських часів 1970-х років, нині це вхідна зона заповідника, Торговиця. Нам вдалося її усунути, аби розвивати інфраструктуру.

Музей фортеці Тустань

Експозиція має історію досліджень, археологічні знахідки, 3D моделі на мультимедійних засобах.

Там дуже коротко описано історію фортеці, її архітектуру, є інтерактивні макети, є віртуальні моделі, які пояснюють, як вона будувалася. Також показуємо автентичні знахідки, що підтверджують, що це не вигадки, а там справді існувала фортеця. І відтворили кімнату воєводи. Поруч обладнаний магазин сувенірів, де є предмети, створені на основі знахідок та які дозволяють туристу забрати додому якусь частинку тієї історії.



Церква Святого Миколая початку ХХ ст.

Дерев'яна церква в Уричі – пам'ятка архітектури початку ХХ ст. Вона побудована за проєктом архітектора Василя Нагорного. Був час, коли заповіднику вдалося домовитися з громадою про екскурсії до церкви. У квиток у заповідник було включено і відвідування храму. Церква дуже цікава, там є унікальні ікони XVII-XVIII століть, значно давніші, ніж сама споруда. Навколо є старий цвинтар.



Це єдина пам'ятка архітектури в селі, але вона не знаходиться в межах заповідника, тому ми не можемо зараз її приєднати до маршруту, вона закрита за волею суспільства. Але це питання часу. За законодавством користувач зобов'язаний забезпечити доступ до пам'ятки. Не може така пам'ятка просто стояти. Це також впливає на стан збереження церкви.



Тустань – місце сили

Визначну пам'ятку можна зберігати тільки комплексно, вона має певну атмосферність. Тустань ще називають місцем сили. І ключове слово «місце». Тустань – це не одна скеля чи одна стіна, це середовище. Дуже важливо зрозуміти, що ця територія має майбутнє, тільки якщо вона розвиватиметься відповідно до культурної спадщини.

Спадщина Тустані дуже багатогранна, в центрі є пам'ятка археології, але навколо неї як сателіти є інші об'єкти різних епох, різного характеру, але це теж спадщина, що посилює потенціал цього місця.

Як для Східниці – мінеральна вода з її джерелами, як для Буковеля – гірськолижні траси, то для Тустані цими трасами і джерелами є об'єкти культурної спадщини.