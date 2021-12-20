ТОП-10 золотих хітів України

14:55 07 грудень Київ, Україна

Є модне, а є вічне. «Червона рута», «Я козачка твоя», «Ти подобаєшся мені» та багато інших українських пісень здобули світову славу. Золотий фонд української естради, в якому безсмертні твори Дмитра Луценка, Юрія Рибчинського, Любомира Якима, Сергія Лазо після набуття Незалежності поповнювали нові покоління художників. Змінювалася країна, мінялися ми, мінялася і наша музика. А час усе розставив на місця. "Матриця свободи" зробила добірку "ТОП-10 золотих хітів Незалежної України".



Нас не стримував ні формат, ні вік артистів, ні стиль музики, ні продюсерські клани та кон'юнктура музичних премій. Головний критерій – українська пісня, популярність якої тримається роками. Кожен рік Незалежності представлений піснями, які прославляють Україну, дають нам віру у свої сили. Під них ми росли, любили, раділи і сумували, відпочивали та працювали, воювали та перемагали.



"Україна"

Молода країна ставала на крила під акомпанемент його пісень. На рубежі епох Тарас Петриненко записав хіти, які стали саундтреками незалежності. Вони були народжені напередодні розпаду СРСР і спалахнули у потрібний момент. «Україна» стоїть в одному ряду з «Реве та стогне» Тараса Шевченка. Ці твори народ часто удостоює звання неофіційного гімну України. Вперше "Україна" прозвучала на українському радіо у 1987 році. Редактори на свій страх і ризик поставили її під назвою «Поки що любимо». Через 30 років пісню переспівав гурт «Скай».

"Музико моя"

«Коли вперше прочитав вірш, мурашки пробігли тілом, — згадував композитор Ігор Перчук. – Мелодія народилася одразу. Приємно, що поет Юра Рибчинський гідно оцінив мою роботу. Якось він сказав: "Ми з Ігорем Перчуком написали єдину пісню, зате яку!" Я і сам визнаю, що така пісня, як «Музика моя…», народжується раз на сто років». Історик української музики Михайло Маслій нагадує: хіт Василя Зінкевича народився у 80-ті, у складні андропівські часи. Але саме в 90-ті ця посвята мистецтву отримала гідну оцінку публіки. Неймовірне виконання Зінкевича ще раз підтвердило його статус патріарха української сцени. «Коли вперше прочитав вірш, мурашки пробігли тілом, — згадував композитор Ігор Перчук. – Мелодія народилася одразу. Приємно, що поет Юра Рибчинський гідно оцінив мою роботу. Якось він сказав: "Ми з Ігорем Перчуком написали єдину пісню, зате яку!" Я і сам визнаю, що така пісня, як «Музика моя…», народжується раз на сто років». Історик української музики Михайло Маслій нагадує: хіт Василя Зінкевича народився у 80-ті, у складні андропівські часи. Але саме в 90-ті ця посвята мистецтву отримала гідну оцінку публіки. Неймовірне виконання Зінкевича ще раз підтвердило його статус патріарха української сцени.





"Я козачка твоя"

Ця пісня з тих, що часто вважаються народними. Історія «Козачки» розпочинається навесні 1990-го. На березі Десни, у селі Вишеньки Коропського району Чернігівської області, продовжувався культурологічний похід козацькими шляхами. Його організували місцеві активісти-рухівці. І ось увечері на привалі вчителька Надія Галковська пише текст, композитор Микола Збарацький – музику. Анатолій Пашкевич, який на той момент керував народним хором у Чернігові, запропонував матеріал популярній співачці Раїсі Кириченко. Прем'єра пісні відбулася у новорічну ніч 1 січня 1991 року на УТ-1. Раїси Кириченко не стало в 2005 році, але її зоря все ще струмує. Ця пісня з тих, що часто вважаються народними. Історія «Козачки» розпочинається навесні 1990-го. На березі Десни, у селі Вишеньки Коропського району Чернігівської області, продовжувався культурологічний похід козацькими шляхами. Його організували місцеві активісти-рухівці. І ось увечері на привалі вчителька Надія Галковська пише текст, композитор Микола Збарацький – музику. Анатолій Пашкевич, який на той момент керував народним хором у Чернігові, запропонував матеріал популярній співачці Раїсі Кириченко. Прем'єра пісні відбулася у новорічну ніч 1 січня 1991 року на УТ-1. Раїси Кириченко не стало в 2005 році, але її зоря все ще струмує.



"Смерека"

Пісня, яка чекала на свою зоряну годину чверть століття. «Смереку» написав Любомир Яким у 1969 році для ансамблю «Троїсті музики». Її переспівували в різних версіях десятки співаків (у тому числі гурти Mad Heads та «Дзвони»), але найвідомішою вона стала на зорі Незалежності у виконанні дуету братів Миколи та Анатолія Гнатюків. Народний артист України Микола Гнатюк дещо змінив текст, але автор пісні не образився. Слави, яка несподівано ринула на «Смереку», вистачило на всіх. Хіт увійшов до «золотого» альбому Гнатюка «Час по річці пливе», що вийшов у 1996 році.

"Панно кохання"

1993 ознаменувався однією з перших музичних перемог України на міжнародному рівні. Гран-прі на "Слов'янському базарі" отримала Таїсія Повалій. Згодом її успіх повторили Олександр Пономарьов, Руслана, Наталя Могилевська. Повалій тоді голосно заявила про себе хітом «Панно кохання». Сама артистка поховала свою україномовну творчість ще у 2000-х. Але цього року сталося диво: Повалій перезаписала цей гімн кохання авторства Миколи Бровченка.

"Ти подобаєшся мені"

Тернопільський гурт «Анна-Марія», вокалістом якого був Віктор Павлік, у 1993 посідає третє місце на фестивалі «Червона рута» у Донецьку. Головний хіт колективу – Ти подобаєшся мені, музику та слова до якого написав Сергій Лазо. Віктор Павлік незабаром розпочав успішну сольну кар'єру, але цю баладу не викреслив із репертуару. Пісня живе і в ефірі, і на концертах виконавця й досі.

"Хрещатик"

Гімн Києва «Як тебе не любити, Києве мій! » композитора Ігоря Шамо та поета Дмитра Луценка були написані у 1962 році. І ось через три десятиліття столиця вже незалежної країни отримала нову посвяту. Пісня "Хрещатик" стала найсучаснішим музичним символом Києва. Її автори – молодий співак та композитор Павло Зібров та поет-пісняр Юрій Рибчинський – зустріли музу випадково, за спільним столом. Хіт був написаний за 20 хвилин.

"Вона"

Пісню написав Костя Москалець ще у 1989 році. Романтично-політична балада полетіла до народу, коли її виконав друг Москальця Тарас Чубай, соліст гурту «Плач Єремії». «Вона» – безперечно, у золотому фонді вітчизняної естради. Яке покоління студентів затягує «Так у світі повелося...» під гітару на підвіконнях гуртожитків українських русифікованих міст.

"Красива жінка незаміжня"

У 1995 році в Україні народився гімн самотніх жінок. Вірші Анатолія Матвійчука та музика Олександра Морозова подарували один із головних хітів Народній артистці Аллі Кудлай. Історія життя жінки бальзаківського віку, яка не знайшла своєї долі, вразила багатомільйонну аудиторію відвертістю. Слухачам та глядачам так сподобалася ця пісня, що вже за кілька років Матвійчук та Кудлай зважилися на продовження – наступний хіт називався «Коханка».

"Ти мій"

90-ті – зіркова епоха Ірини Білик. Досягнення того періоду закріпили за співачкою спочатку титул української Мадонни, а потім Примадонни українського шоу-бізнесу. «Ти – мій» – культова балада, яка вже пережила кілька апгрейдів. Сьогодні, немов і не минуло 30 років, дівчата знову плачуть на концертах під неї. Альбом «Нова» у 1995 році подарував нам й інші романтичні треки: «Годі вже» (згодом переспівана «Океаном Ельзи»), «Я розповім», «Хочу». Альбом "Так просто" 1996 року також завжди живий: на останніх київських концертах зірки палац "Україна" підспівував "Франсуа", "Так просто", "Я йду на війну"... А президент Зеленський вручив квіти Ірині Білик під слова, які у будь-якому куточку України глядачі співають хором: «Вона мені сьогодні подзвонила...»