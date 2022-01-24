Тарас Шевченко: короткий нарис життя «безсмертного» українського поета

Образ поета Тараса Григоровича Шевченка одразу постає в асоціаціях з Україною. Чому саме він? Що ж він зробив виняткового нарівні з рештою видатних людей, які також були небайдужими до долі свого підневільного народу та України.

Неординарний, талановитий, різнобічний, із почуттям гумору та оптимізму Тарас Григорович Шевченко зміг відкрито, на противагу чинним заборонам проти всього україномовного, говорити та писати.

Багато хто стверджує, щоб вести відкрито свою «заборонену ідеологію» людина повинна мати таланти і непохитні переконання. Такою людиною був Тарас Шевченко. Його живий талант виявлявся у всьому: у живописі, у письменництві.

Тарас Григорович народився в бідній сім'ї кріпаків, жив завжди надголодь. Але в дитинстві юному Тарасу вдавалося «креативно» виходити з усіх труднощів життя.

З юності Шевченко не виявляв особливих здібностей виконувати роботу по господарству, тому пан віддає юного кріпака Шевченко прислужувати молодому пану Енгельгардту, який якраз планував поїздку до Вільнюса. Сам Енгельгардт завжди мав можливість подорожувати Європою. А Тарасові, як подарунок долі, припала ця унікальна нагода удосконалитися у знаннях, мистецтві, перейнятися життям вищого суспільства і бути в ньому на рівних.

Повстання в Польщі змушує пана Шевченка Енгельгардта вирушити до Петербурга, де для Тараса відкрився невідомий для нього світ. На новому місці юнакові вдається розкрити свій талант живопису: він малює все, завжди та всюди.

Тоді, за рішенням господаря, Шевченком відправляють вчитися малюванню до Ширяєва. У нових обставинах письменник знайомиться з цікавими людьми і стає ближчим до людей ідеологів, письменників. Багато читає, зокрема, і заборонену літературу.

Нові знайомства вплинули на подальшу долю Шевченка: відомий живописець та портретист Карл Брюллов викуповує юне дарування з рабства за 2500 рублів. Молодий художник був одним із найкращих та улюблених учнів Брюллова.

Коли поширювалася ідеологія Російської імперії «православ'я, самодержавство, народність», амбітний Шевченко починає свої перші кроки в прозі, і незабаром виходить його перша збірка творів українською мовою «Кобзар». Маленький тираж розходиться дуже швидко, і юне обдарування стає впізнаваним. Звичайно, критики було багато. Але він абсолютно був упевнений у тому, що писати необхідно тільки рідною йому мовою.

Шевченко стає франтом і улюбленцем публіки, у суспільстві якої поет відчував себе по-свійськи: у великих та веселих компаніях йому завжди вдавалося привернути увагу до себе.

Подорож письменника Україною надихнула на велику зацікавленість життя поза великим містом. Підхопивши серйозну хворобу під час зимової подорожі, Шевченко, ніби прощаючись із життям, пише «Заповіт», «Сон», «Кавказ». Але все обійшлося і життю його хвороба не загрожувала, а нові набуті знайомства та тісне спілкування у Києві з українською інтелігенцією перероджується у таємне об'єднання.

На жаль, за участь у подібних організаціях, які несли загрозу Росії, багато його знайомих та друзів було заарештовано. Оскільки поет також був яскравим представником націоналізму і був членом Кирило-Мефодіївського суспільства, теж потрапив під арешт. У вироку для Шевченка стояла заборона писати та малювати. Декілька років поет провів на військовій службі, де з часткою оптимізму продовжував писати вірші потай («Пророк»).

Ненависну службу було замінено на поїздку в експедицію, де Шевченко працював замальовником.

Відбувши своє покарання, Шевченко за кілька років по одному доносу знову потрапляє у немилість. Поет був відісланий на довгі 10 років до Новопетровського форту. Після смерті Миколи І проходять амністії, але Шевченка не одразу було помиловано.

Одним із плідних періодів у творчості поета та письменника Тараса Шевченка стали його останні роки життя після визволення з багаторічного ув'язнення у засланні («Неофіті»).

Смерть поета наздогнала у Петербурзі, де він працював в Академії мистецтв, мав свою майстерню та малу платню.

Шевченку вдалося підняти великий пласт української культури, яка була затоптана та вирубана російськими самодержцями. У своїх творах він голосно заявляє та звертається до свого народу, щоб він повстав проти існуючої російської монархії.

Так, сам того не підозрюючи, Шевченко створив своєрідний «культ» своєї особистості, який на сьогоднішній день є окремою сторінкою в історії України, української мови та літератури.

Тарас Григорович Шевченко народився саме в той час, коли Україна потребувала відродження.