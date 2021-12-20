Столиця гетьманства – місто Батурин та архітектурна пам'ятка – палац Розумовського

Палац Розумовського – будівля, як архітектурна пам'ятка міста, увійшла до національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» у 1993 році за рішенням уряду України.

У Чернігівській області України поблизу річки Сейм стоїть місто Батурин, славне та значуще місто в історії України. У ньому правили гетьмани.

Гетьманська столиця у Батурині проіснувала у XVII та XVIII століттях.

Гетьман Д. Многогрішний розбиває у місті Батурин свою резиденцію і починає зводити фортецю, будівлі пошти та суду. Гетьман Іван Самойлович продовжує забудовувати місто – з'являються церкви. Гетьман І. Мазепа (роки правління 1672-1708) - при ньому Батурин розцвів: все більше з'являлися кам'яні будинки з чудовою архітектурою. Місто зростало і збільшувалася кількість жителів у ньому.

Але, на жаль, місто Батурин спіткала сумна доля. За часів Північної війни Мазепа прийняв бік шведів, з цим ніяк не зміг змиритися вседержитель Росії, цар Петро I, тому Батурин та його мирні жителі були нещадно знищені. У 1708 році під командуванням Меньшикова місто разом із десятками тисяч мирних жителів було розбито.

Батурину вдається отримати другий розквіт із правлінням останнього гетьмана Кирила Розумовського (роки правління 1750–1764). Російська імператриця Єлизавета Петрівна передала йому у володіння запустіле місто та всю Лівобережну Україну. Відомий факт, що старший брат Розумовського, Олексій, був фаворитом і чоловіком імператриці.

Тут не слід забувати, що з приходом Катерини ІІ на престол і царським переворотом в Росії багато що змінилося, у тому числі під її впливом козацтво в 1764 році було скасовано, цього ніяк не очікував гетьман Розумовський. Граф Кирило Розумовський підтримав Катерину під час перевороту в Петербурзі, але замість очікуваного закріплення козацтва імператриця дає указ його ліквідувати. Після вимушеної відставки Кирило Розумовський отримує звання генерал-фельдмаршала.

Останні роки свого життя Розумовський проживав у Батурині. Там він налагоджував промисловість та будував свою резиденцію. Смерть графа наздогнала у 1803 році, його місцем поховання стала гетьманська столиця Батурин.

Граф Кирило Розумовський здобув освіту в Європі, був призначений президентом академії наук у Петербурзі у 18 років. Історики часто називають його людиною епохи Просвітництва.

Коли козаки обрали Розумовського новим гетьманом України за указом імператриці, граф одразу починає проводити реформи у сфері освіти, військові та судові реформи, реформи державного устрою, а також відновлювати гетьманську столицю — місто Батурин.

Будівництво своєї резиденції, яка в наступні століття, і зараз зветься Палац Розумовського, почалося в 1799 році. Будівництво палацу стало «необхідністю», оскільки останні роки Розумовський проводив у Батурині, налагоджуючи промислове виробництво.

Резиденція була побудована у класичному англійському стилі за проєктом архітектора Чарльза Камерона. До палацу примикав просторий парк із липовим гаєм.

Історія палацу також сповнена сумних подій. Будинок графа Розумовського почали будувати у 1779 році, але не всі оздоблювальні роботи встигли завершити, оскільки граф помер від серцевого нападу у 1803 році. Будинок переходить у спадок його синові Андрію Розумовському.

Зі спадкоємців тут ніхто ніколи не жив. Це місце вважали порожнім та нудним, далеко від столиці.

У 1824 році пожежа у палаці знищує весь інтер'єр, покрівлю, стіни, і багато років будинок стоїть зарослий і занедбаний.

У 1836 році, коли спадкоємець, дипломат А. Розумовський, помирає, усе, що вціліло від будинку, перейшло державі у рахунок боргів.

Палац не зберігся до наших днів у своєму первозданному вигляді. І в середині XX століття вже потребував реконструкції. Провести повне відновлення вдалося тільки в XXI столітті по роботах архітектора Камерона в Петербурзі через два століття після його будівництва.

Урочисте відкриття відбулося у 2009 році.

Палац усередині сліпучий своїми витонченими формами, ліпнинами, сходами, розписними стелями та колонами. Реставратори відтворили оздоблення ХІХ століття.

Зараз кожен може відвідати місто Батурин із його віковою історією. Побачити на власні очі ту розкіш, яку вдалося відновити через віки у Палаці Розумовського. Батурин відродився завдяки графу Кирилу Розумовському, який усіма своїми можливостями хотів узаконити гетьманство в Україні, але історія пішла іншим шляхом. Проте ця людина зробила багато, щоб Батурін зміг завоювати людські серця своїми архітектурними пам'ятниками та історичними значущими подіями.