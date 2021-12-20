Стали відомі подробиці викрадення картини Кандинського вартістю 10 млн євро

У Чеській Республіці назрів великий, впевнено можна сказати кримінально-детективний скандал, у центрі якого опинився український колекціонер картин Андрій Адамовський зі скандальновідомим твором живопису Василя Кандинського "Коло та пляма".



Початок нашої скандальної розповіді було покладено ще шість років тому, коли Андрій Адамовський мав таке нещастя познайомитись із чеським галеристом та торговцем предметами мистецтва Яном Трештиком . Останній у свою чергу мав величезний досвід збуту антикваріату і на той час був успішним маклером. Тісні ділові відносини двох представників мистецтва призвели до того, що вже за рік була організована перша угода, яка передувала покупці картини Кандинського "Коло і пляма".

подільницею

Володимирою

Глатцовою

Глатцова

юрпослуги

отже,

відомо,

мистецтва

Кандинського

Глатцова

Трештику

власника

полотна

врешті-

Кіллара

Трештик

Кіллар

вставити

в колеса

галеристу

передати



У свою чергу бізнесмен був не проти повернути картину власнику, але вже за зовсім інші гроші.

Далі Кіллар, довго не думаючи, перепродав картину черговому любителю мистецтва, а саме Ахмеду Алзаабі .

За смішною випадковістю у Ахмеда Алзаабі і Павла Кіллара виявився той самий адвокат - Петро Томан , який у свою чергу теж був зацікавлений у цій авантюрі. Він же й відіграв ключову роль у цьому шантажі. Дії Томана полягали в тому, що він як посередник у неформальній розмові передав одному з близьких Адамовського інформацію про те, що вкрадене полотно можна буде повернути, але за нього просять 2 млн євро.



Дуже вчасно на цю кримінальну " заварушку " звернули увагу чеські правоохоронні органи, які у свою чергу організували план перехоплення злочинців, тим самим і припинили шахрайську діяльність згаданих осіб.



План перехоплення був організований у Празькому готелі Хілтон. На місці, співробітниками нацполіції були заарештовані шахраї Павло Кіллар та Мартін Доух . Їм загрожує понад 11 років ув'язнення.



З досьє пану Трештику зазначено, що він уже був раніше засуджений за незаконне вивезення предметів старовини. Але тоді судову справу закрили за фактом відсутності доказів.



Сподіватимемося , що в цьому випадку Трештику не вдасться уникнути правосуддя. Тим більше, що за попереднім рішенням суду, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Раритетне полотно переїхало до Праги, де маклер разом зі своєю, як виявилося, потімзапропонували виставити цей витвір мистецтва на престижній експозиції в головній галереї центру Чехії. Паніна той момент надавалана неї була оформлена довіреність оформлення цінних паперів щодо підготовки до майбутньої події.Яккоштовні предметипісля виставки відправляються в сейф галереї, де зберігаються необхідний період часу. Так сталося й у цьому випадку.Після чого через три роки роботою зацікавився перспективний покупець, але напередодні демонстрації представникам покупця з'ясувалося... що картинавартістю близько 10 мільйонів євро зникла.Пізніше, з вивчення деталей справи з'ясувалося, що юристка, скориставшись своїм чесним правом розпоряджатися картиною, передала картину назад пану, не поінформувавши справжньогоАдамовського. Так робота кочувала по світу ірешт потрапила до рук чергового шахрая Павла, перед якимбув у боргу.Як потім з'ясувалося в суді, Трешник виправдовує свої протиправні дії тим, щопогрожував розправою і намагавсяпалиці. Томунічого не залишалося, яккартину як заставу за борги. Ці дії не мали під собою жодних юридично підкріплених документів.