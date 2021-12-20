Сузір'я талановитих жінок вітчизняного кіно

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Сьогодні варто згадати багате сузір'я талановитих вітчизняних кіноактрис різних часів, які справді стали уособленням України – і в кінематографічному, і в суспільному контекстах.. При відборі українських легенд ми враховували: а) значущість творчого внеску; б) впізнаваність, резонансність; в) фактор статусності в українській культурі. Цей матеріал присвячений українським кіноактрисам , які стали символами, образним втіленням самої України на сцені та у кадрі, у різні епохи, у певних мистецьких та громадських ракурсах.Сьогодні варто згадати багате сузір'я талановитих вітчизняних кіноактрис різних часів, які справді стали уособленням України – і в кінематографічному, і в суспільному контекстах.. При відборі українських легенд ми враховували: а) значущість творчого внеску; б) впізнаваність, резонансність; в) фактор статусності в українській культурі.

Проте такий рейтинг є виключно авторською версією.



Ніна Антонова

Заслужена артистка України

Фільми: "Варчина земля", "Головна роль".

Шалена популярність супроводжувала цю актрису в 60-70-ті, коли вона активно знімалася у фільмах Анатолія Буковського (свого чоловіка). Коли на ТБ на початку 70-х демонстрували їхню «Варчину землю», порожніми ставали вулиці: народ чекав, чим завершиться історія Варьки Кравець – дівчини суспільно свідомої та шалено закоханої.



В цей час, коли гарне обличчя актриси, немов ріллю, розірвав зморшками підступний час, вона активно знімається в кіноепізодах у численних українських кінопроєктах. Головну роль вона нещодавно отримала в однойменному документальному фільмі свого сина, режисера Сергія Буковського. Цей фільм – уклін матері та актрисі.





Галина Демчук

Кіноакторка. З 1993 року живе у Канаді. Кіноакторка. З 1993 року живе у Канаді.

Фільми: "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір".

В екранізації автобіографічної прози Михайла Стельмаха – «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір» (середина 70-х) – Галина Костянтинівна так щиро і проникливо зіграла мати маленького героя Миші, що миттєво врізалася в пам'ять цілому поколінню своєю тонкою акторською лірикою і національною духовністю.



Кінокар'єра актриси в Україні могла б складатися цікаво та наповнено. Але на початку 90-х Галина Демчук переїхала до Торонто, де працює на місцевому українському радіо. Тим часом материнське світло її кінообразів залишається у серцях багатьох українців на батьківщині кіноактриси.





Ірма Вітовська

Заслужена артистка України Заслужена артистка України

Фільми: "Брама", "Мої думки тихі".

Від давнього суперпопулярного українського телесеріалу «Леся+Рома» та фільму «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча ця популярна акторка здійснила просто героїчний художній кар'єрний політ. Ірма Вітовська утвердила свій статус однієї з головних та впливових українських акторок сучасності. Здається, кінонагороди наввипередки наздоганяють Вітовську – на різних форумах та в різних номінаціях.



У «Брамі» та в «Думках...» Вітовська уособлює два яскраві архетипічні образи України – України язичницької, найдавнішої, міфічної (баба Прися), України сучасної, модерної, химерної (її мама Галина Ротт у «Думках тихих»). В цей час Вітовська є ексклюзивним акторським обличчям України, яку запросили на головну кінороль до амбітного європейського комерційного кінопроєкту (фільм Коза Ностра виробництва Італії). А якщо згадувати усі громадянські ініціативи актриси, то лідерські місця й у таких рейтингах гарантовані.





Ада Роговцева

Народна артистка України Народна артистка України

Фільми: «Лісова пісня», «Кам'яний господар», «Салют, Маріє!».

Ада Миколаївна для України вже давно більше, ніж популярна акторка, кінозірка. Вона є символом України з усіма її радощами, тривогами, трагедіями, драмами, надіями. Кінокритик Сергій Тримбач каже, що Роговцева у сприйнятті мільйонів українців справді є образом нашої країни – «за сукупністю всіх її образів: у якомусь сенсі цей символ синтезовано нині у документальному фільмі «Вітер зі Сходу» (режисерка Катя Степанкова)».

Той, хто знає театральну спадщину актриси, підкаже, що українська лінія у її творчості тісно переплетена із Лесею Українкою, творчість якої актриса обожнює. Ада і грала Лесю у виставі «Сподіватися» за п'єсою Юрія Щербака. Грала актриса та Лесину донну Анну у фільмі-виставі «Кам'яний господар». Вона грала вільну гарну жінку, що прагне вирватися з кам’яного мороку своєї неволі.



Наталія Сумська

Народна артистка України

Фільми: "Наталка-Полтавка", "Дударики", "Слуга народу".

Улюблениця глядачів, совість нації, прима Національного театру імені Івана Франка. Актриса, що постійно дивує і чарує своїми сценічними та екранними перетвореннями. Наталія Сумська – це канонічне виконання ролі Наталки-Полтавки, однієї з головних ролей українського репертуару. І у великих ролях (таких, як «Наталка-Полтавка»), і у ролях другого плану (таких, як Євка Підгайна у «Злочині з багатьма невідомими») актриса Наталія Сумська завжди здатна виявляти різноманітні відтінки українського характеру.





Ольга Сумська

Народна артистка України Народна артистка України

Фільми: «Роксолана», «Тіні незабутніх предків», «Кріпосна».

Роль Роксолани зробила свою чесну та важливу справу: Ольга В'ячеславівна стала культовою медійною феміною для українського соціуму. Взявши за гриву популярність ще з часів Роксолани, акторка впевнено тримає її, залишаючись серед найпопулярніших постатей українського кіно, театру, шоу-бізнесу. У той самий час, не «Роксоланою» єдиною ... Ольга Сумська дарувала й інші кінообрази, пронизані мотивами щирого українства. Таку Сумську можна побачити у фільмах «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Голос трави», «Карпатське золото», «Тигролови», «Пастка».





Наталія Наум

Народна артистка України (1933-2004) Народна артистка України (1933-2004)

Фільми: "Сон", "Олекса Довбуш", "За двома зайцями".

Наталія Михайлівна Наум – трепетна, лірична, завжди емоційно наповнена українська актриса, найкращі ролі якої наче прошиває фольклорне мереживо. Знімалася переважно у фільмах режисера Володимира Денисенка, свого чоловіка. Її дуже цінував і кінорежисер Віктор Іванов, запрошуючи до своїх картин (Олекса Довбуш, За двома зайцями). Наталія Наум виховала двох чудових синів, які пов'язали своє життя з українським мистецтвом – Олександра та Тараса Денисенків.





Ольга Матешко

Заслужена артистка України Заслужена артистка України

Фільми: «У бій ідуть лише старі».

Роль Зої у легендарному фільмі Леоніда Бикова принесла незгасаючій актрисі колосальну популярність завдяки постійним повторам на ТБ фільму «У бій ідуть лише старі». Пік кінокар'єри актриси – 70-80-ті. На початку 90-х Матешко різко змінила своє життя – переїхала до США, де зайнялася педагогічною та телевізійною роботою. У той самий час, коли є цікаві пропозиції з Батьківщини, акторка відгукується охоче – і знімається в Україні.