Збережемо життя бурим ведмедям

Зараз великої уваги вимагає захист домашніх і диких тварин, які потребують допомоги від зовнішнього впливу людського чинника. Тиск, який на них чинять люди, часом закінчується дуже сумно. Неправильне виховання та харчування - все це відбивається на тваринах. І найважливішим фактором для захисту виступає насильство над тваринами.

По всій території України в заповідних зонах ростуть не лише рідкісні рослини та вікові дерева, які потрібно зберігати. В них також живуть дикі тварини, ареал яких скорочується через зменшення чисельності популяції. Цьому сприяє кілька факторів: вирубування лісів, браконьєрство, полювання — все це призводить до стресу тварин. Їм все важче виживати в природних умовах.

Сумним залишається факт, коли багато диких тварин страждають, якщо вони потрапляють до людей на утримання їх в неволі заради своєї користі. Зараз в Україні існує кілька реабілітаційних центрів для догляду за невинними тваринами, які виявилися випадковими жертвами людини.

Бурі ведмеді, популяція яких в Україні помітно скорочується, потребують захисту. Відомо, що цей вид занесений до Червоної книги через зменшення його чисельності. Понад 200 особин мешкає у заповідних територіях України. Ще приблизно стільки ж знаходяться під опікою у ветеринарів у центрах та притулках, де до кожного ведмедика підбирають індивідуальний підхід у харчуванні та програмі одужання.

На жаль, дуже багато випадків, коли трапляється жорстоке поводження з великим хижаком: утримання у клітках; розважальні програми, де їх виставляють людям на огляд для втіхи свого его з побоями та жорсткими умовами утримання; із цькуванням собаками; виступ їх у закритих спортивних клубах, цирках, зоопарках тощо.

Але завдяки людям, які не можуть залишатися осторонь і спостерігати за цим безладом, завдяки екологам та активістам в Україні діють притулки, реабілітаційні центри з догляду та одужання бурих ведмедів.

Утримання для них необхідне, оскільки умови в яких раніше перебували дикі тварини, не можуть відповідати природним. Тому на початку оздоровчої програми вони не зможуть існувати самостійно. Поступово досвідчені ветеринари та фахівці проводять з ними реабілітацію, щоб надалі повернути ведмедів у природне довкілля до їхнього звичного способу життя.

На кожного ведмедика розраховується індивідуальна програма харчування. Її підбирають з урахуванням виявлених захворювань та загального стану здоров'я. На утримання притулків та національних реабілітаційних центрів виділяється бюджет, допомагають і туристичні напрямки. Але на жаль, щоб впевнено говорити, що цього вистачає – ні. Потрібне розширення території для ведмедів, кількість яких у притулках зростає.

Притулки в Україні почали з'являтися після 2010 року, коли гостро постала проблема на утримання та лікування диких тварин, які перебували в неволі. Для реабілітації ведмедів територію обирали максимально наближеною до їхнього природного середовища. Мета – пробудити в них природні інстинкти та повернути їх до нормального способу життя. У першому відкритому національному реабілітаційному центрі для бурих ведмедів «Синевир» створили всі умови їхнього існування. Також були обладнані барлоги. Хорошими показниками фахівці вважають перебування ведмедів взимку у сплячці, що свідчить про відновлення їхнього психічного стану після негативного впливу людського фактора.

Нам необхідно берегти все те, чим ми так пишаємося, чим багата наша земля і тими, хто на ній живе. Берегти не на словах, а на ділі. Відстоювати права беззахисних тварин, які не в змозі допомогти собі. Не винищувати тварин, не мучити природу і не забруднювати екосистему - цим ми допоможемо і врятуємо багатьох тварин від вимирання і скорочення популяції...