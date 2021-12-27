«Щедрик» - мелодія, що підкорила весь світ!

14:53 27 грудень Київ, Україна

Carol of the bells . «Щідрик, щедрик , щедривочка, Прилетіла ластівка...». Ці слова, напевно, знає кожен українець. А весь світ знає цю мелодію як різдвяну колядку

Обробку та запис «Щедрика» на основі популярної народної мелодії провів видатний композитор та диригент Микола Леонтович. 13 грудня українці вшановують пам'ять про нього, адже саме цього дня, 1877 року, народився великий українець.







«Щедрик» – це мелодія, яка Україна подарувала світові на Різдво. Без цієї пісні, як і без ялинки, неможливо уявити народження Ісуса не тільки в Україні, але далеко за її межами.. В Англії "Щедрик" називають "новорічною серенадою", в Латинській Америці - "піснею великого чару" та "піснею бурхливого моря", а в Канаді - "знову відкритим сфінксом". Весь музичний світ визнав "Щедрік" піснею XX століття.



Щедрик, який підкорив світ «Прилетіла ластівка, почала щебетати – господаря викликати»



У всьому світі "Щедрик" лунає 25 грудня на Різдво і лише в Україні у січні. У цих піснях найчастіше прославляють господарів будинку, а також бажають усіх благ наступного року. Відомо, що одна із загадок пісні пов'язана з її текстом. Чому в зимові щедрівки згадується приліт ластівки. Справа в тому, що текст зберігся з дохристиянських часів. Микола Леонтович – автор мелодії – знайшов слова народної щедрівки та у 1903 році написав до неї музику. Так, із простої народної фольклорної мелодії він створив світовий шедевр.



12 років правок та аранжування

«Не завжди композитор може визначити, який із його творів житиме довше за самого автора. Це властиво геніальним творам. І «Щедрик» – один із таких», – переконаний проректор Львівської музичної академії, голова Львівської спілки композиторів Віктор Камінський.



12 років Леонтович вносив правки та творив нові аранжування, щоб у грудні 1916 року хор Київського університету виконав нині відому всім композицію, яка була приречена стати хітом. Справжня слава прийшла до «Щедріка» у США після виконання пісні хором Кошиці у Нью-Йорку. У 1922 році українці виступили в «Карнегі Голлі» – одному з найбільших залів у світі.





«Хор Кошиця виступав у світі з таким шаленим успіхом, що навіть написали: якби всі справи в державі йшли настільки гармонійно та досконально, як співає хор Кошиця – це була б ідеальна держава. Їхні виступи мали неймовірний, шалений успіх», – стверджує Любов Кияновська.



Одним із слухачів у залі був американець українського походження Пітер Вільговський. "Щедрик" настільки вразив його, що він створив англійську версію композиції. Пісня нагадала йому передзвін дзвіночків, тому вона отримала нову назву, а її англійський варіант практично не має нічого спільного з оригіналом.. Саме ця версія і облетіла весь світ.



«Щедрик» – три ноти та до-сі-до-ля

У світі є ще одна пісня, яка суперничає зі «Щедриком» за першість у популярності – дзвін дзвіночків Jingle Bells. Останню найчастіше співають у світі, оскільки вона дещо простіше у виконанні на відміну від української пісні. Але це не заперечує геніальності композиції «Щедрик» Миколи Леонтовича. І полягає вона в тому, що він зумів трьома нотами та чотирма звуками досі прославити українську співочу націю, зробивши внесок у світову музику, кажуть музикознавці. Ніжний гул дзвіночків, що переростає у сильне багатоголосся – справжня сенсація.



Тепер «колядка дзвіночків», саме так перекладається англійська назва пісні, відома у всьому світі. Напевно, ти теж не раз чув її. Ця композиція отримала десятки нових версій від найвідоміших виконавців, звучала в популярних фільмах, як магічний «Гаррі Поттер» та героїчний «Міцний горішок».



На жаль, Микола Леонтович так і не застав тріумфу свого шедевра. На 43-му році його життя обірвалося у будинку батька у селі Марківка. На ночівлю в будинок попросився невідомий, якого прихистили, а на ранок незнайомець убив Леонтовича і виніс з дому цінні речі.. Про смерть генія звучали різні версії, а правда стала відомою лише у двохтисячних роках, коли розсекретили чекістські архіви.



«Те, що український композитор убив чекіст викликає абсолютно логічну підозру, що це було зроблено цілеспрямовано, щоб усунути видатного культурного українського діяча. Леонтовича вбили ще як сина священика», – нагадує історик Іван Сварник. Сам Микола Леонтович – композитором себе не називав, лише – учителем музики. Хоча залишив понад 300 мелодій, народні пісні адаптував для хору та оркестру. За життя його називали "українським Бахом".



Щоб слава про батька «Щедрика» дійшла слухачів: Міністерство закордонних справ запустило новий цифровий проект для іноземної аудиторії про долю пісні та непростий шлях автора.