Шацькі озера – національний природний парк України

17:29 03 січень Київ, Україна

Шацькі озера – це дивовижний заповідний комплекс, представлений більш ніж трьома десятками озер, що відрізняються за своєю формою та величиною. У національному заповіднику водно-болотиста місцевість оточена різноманітною рослинністю, деякі види якої занесені до Червоної книги. Парк відносять до території Шацького та Любомльського районів Волинської області. Чим прикметний цей комплекс? Справа в тому, що це природний заповідник. У ньому представлені найрізноманітніші та найдивовижніші представники тваринного світу, рідкісні види рослинності та неосяжні озера, наповнені мінералами та корисними оздоровчими речовинами, що сприяють оздоровленню. Безперечно, Шацькі озера є однією з визначних пам'яток України. Площа заповідного комплексу охоплює 32 850 гектарів. Ліси, водні та болотисті місцевості були включені до Рамсарської конвенції, яка надає захист, головним чином, птахам, що мешкають там.

Озера утворилися у міжріччі Прип'яті та Західного Бугу Полісся, з'єднані між собою каналами, «живляться» підземними водами річок. Найбільшим озером вважається озеро Світязь. Його навіть порівнюють із Байкалом, таке воно неосяжне. Місце облюбували не лише місцеві мешканці, а й приїжджі туристи. Цікаво те, що це озеро – одне з найбільших за величиною озер у всій Україні. Воно досить глибоке. На берегах збудовані бази відпочинку, санаторії, а також кемпінги для любителів дикого відпочинку. Серед озера знаходиться острівець, який оголошений заповідною зоною для проживання та гніздування диких птахів: сірої чаплі та бакланів. Раніше на ньому працював профілакторій для космонавтів. Зараз це острів доступний тільки для орнітологів. Шацькі озера - це величезна площа, де також виростають високі дуби, тінисті хвойні ліси, березові гаї, вглиб яких влітку люблять вирушати в походи для збирання різних ягід, а восени - за грибами. Тут можна орендувати будь-який вид екологічного транспорту: велосипеди, катамарани, човни, а також для любителів досліджувати лісові стежки доступна верхова їзда.