Шацькі озера – національний природний парк України

Шацькі озера – це дивовижний заповідний комплекс, представлений більш ніж трьома десятками озер, що відрізняються за своєю формою та величиною. У національному заповіднику водно-болотиста місцевість оточена різноманітною рослинністю, деякі види якої занесені до Червоної книги. Парк відносять до території Шацького та Любомльського районів Волинської області.
Чим прикметний цей комплекс? Справа в тому, що це природний заповідник. У ньому представлені найрізноманітніші та найдивовижніші представники тваринного світу, рідкісні види рослинності та неосяжні озера, наповнені мінералами та корисними оздоровчими речовинами, що сприяють оздоровленню.
Безперечно, Шацькі озера є однією з визначних пам'яток України. Площа заповідного комплексу охоплює 32 850 гектарів. Ліси, водні та болотисті місцевості були включені до Рамсарської конвенції, яка надає захист, головним чином, птахам, що мешкають там.
Озера утворилися у міжріччі Прип'яті та Західного Бугу Полісся, з'єднані між собою каналами, «живляться» підземними водами річок.
Найбільшим озером вважається озеро Світязь. Його навіть порівнюють із Байкалом, таке воно неосяжне. Місце облюбували не лише місцеві мешканці, а й приїжджі туристи. Цікаво те, що це озеро – одне з найбільших за величиною озер у всій Україні. Воно досить глибоке. На берегах збудовані бази відпочинку, санаторії, а також кемпінги для любителів дикого відпочинку.
Серед озера знаходиться острівець, який оголошений заповідною зоною для проживання та гніздування диких птахів: сірої чаплі та бакланів. Раніше на ньому працював профілакторій для космонавтів. Зараз це острів доступний тільки для орнітологів.
Шацькі озера - це величезна площа, де також виростають високі дуби, тінисті хвойні ліси, березові гаї, вглиб яких влітку люблять вирушати в походи для збирання різних ягід, а восени - за грибами.
Тут можна орендувати будь-який вид екологічного транспорту: велосипеди, катамарани, човни, а також для любителів досліджувати лісові стежки доступна верхова їзда.
Ця місцевість просякнута якоюсь непередаваною тишею і спокоєм. Тиша, гладь холодних озерних вод створюють всі умови для усамітнення тих, хто любить надихатися. На озерах Пісочному, Люцимері, Перемуті любителів риболовлі чекає незабутній рибний улов. Адже озера сповнені різноманітної риби, яка тут була завжди, а також зустрічаються види, які спеціально вирощують на рибних фермах. Любителям фішингу тут точно буде до душі: окуні, карасі, лящі, щуки, раки, плотва, форель, вугор, сом та ще багато інших риб.
Також озера підійдуть для літнього відпочинку з дітьми. Води озер наповнені мінералами, тому їх глибина проглядається за кілька метрів. Біля берегів озера Світязь дно неглибоке, так що дітлахи можуть хлюпатися на своє задоволення і насолодитися по максимуму водними забавами.
Популярний у цих місцях яхтинг, байдарковий спорт, дайвінг, віндсерфінг, мотузковий парк. Для просвіти та любителів місць історико-національного значення є можливість урізноманітнити відпочинок, а саме з'їздити на екскурсії до Свято-Казанської церкви, замок Любарта, відвідати заповідники, де в лісах мешкають лосі, лисиці, дикі кабани, козулі, дрібні гризуни. На околицях Волинської області неподалік Заповідника «Шацькі озера» можна відвідати музеї, а також садибу в селі Колодяжному, де проживала Леся Українка. Місцева природна краса села надихнула письменницю на написання драми-феєрії «Лісова Мавка».
Шацькі озера прекрасні будь-якої пори року: не лише влітку, але навіть взимку тут можна чудово провести час. Види та різні способи проведення часу дозволять вам влаштувати незабутній відпочинок.
У зимову пору року на замерзлих водах можна кататися на ковзанах, тренуватися на буєрі, гуляти у засніженому лісі, кататися на лижах та ходити на зимову риболовлю.
Шацькі озера - чудовий вибір для будь-якого відпочинку протягом усього року.
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